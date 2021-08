El PSOE critica la "falta de transparencia" en la aprobación de los pliegos del contrato de limpieza

Según ha explicado en rueda de prensa, los pliegos han sido aprobados este viernes, 6 de agosto, por la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, en virtud de un acuerdo del gobierno municipal del 23 de julio "que le facultaba para actuar en asuntos de urgencia".

Sin embargo, Gómez ha expresado su "desconcierto" y "extrañeza" porque ese mismo viernes hubo una reunión del gobierno de la ciudad, en la que participaron presencialmente la vicealcaldesa, Sara Fernández, la propia Navarro y el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo.

Lo hicieron de forma telemática el alcalde, Jorge Azcón; el consejero de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano; el de Acción Social y Familia, Ángel Lorén; y la de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, pero "no se conectaron", ni la de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Patricia Cavero, ni la de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, "que es la responsable de este contrato de limpieza", ha contado el concejal del PSOE.

Según ha dicho, así se recoge en las actas a las que ha podido acceder su grupo, que indican que en el gobierno de la ciudad se abordaron diferentes modificaciones de crédito, pero no estos pliegos y tampoco "se planteó ningún asunto de urgencia".

No obstante, ha continuado Gómez, esa misma jornada, Navarro, amparándose en la mencionada urgencia del acuerdo del 23 de julio, aprobó los pliegos para licitar el contrato de limpieza, cuando "lo podía haber hecho el gobierno", algo "que nos da que pensar" ya que el reglamento municipal indica que existe un plazo de 48 horas para informar a los grupos de los acuerdos del gobierno.

Por el contrario, no existe esa obligación con la fórmula utilizada para estos pliegos por lo que el concejal del PSOE ha lamentado "la falta de transparencia" y "de dar facilidades a los grupos para controlar la acción del gobierno".

PUERTA CERRADA

Gómez ha detallado que cuando su grupo ha ido a pedir una copia del expediente, "hemos encontrado la puerta cerrada" del Departamento correspondiente, donde se señala que hay que depositar las solicitudes en un buzón.

"Todo el mundo se ha debido de marchar de vacaciones porque se considera que a pesar de ser el contrato más relevante para la ciudad no es importante estar presente" y, por ahora, "no hemos podido consultarlo", ha expuesto.

Gómez ha considerado que los pliegos podían haber recibido el visto bueno a finales de julio o primeros de septiembre por parte del gobierno de la ciudad, pero "quizá hay algún reparo de algún técnico que lo ha incorporado a sus informes y por eso no lo han querido aprobar de forma colegiada y han delegado en la consejera Navarro".

"No lo sabemos porque no lo podemos ver", ha añadido, para estimar que el gobierno "adolece de falta de transparencia, es oscurantista y solo busca aparentar" ya que "vende que ha aprobado el pliego y se va de vacaciones, cuando hay que informar a los grupos, está en el reglamento y es de cortesía política".

Gómez ha abundado al manifestar que se "entorpece la labor de la oposición" porque "no se cree en la participación ciudadana, ni del resto de los grupos", pero "flaco favor hace quien desprecia los votos de tantos miles de zaragozanos, cuando, además, el PSOE fue el partido más votado en las últimas elecciones y el que más concejales obtuvo, diez frente a los ocho del PP", ha observado.

El concejal socialista ha rechazado la "falta de respeto a la democracia y al juego político, en esta ocasión y en otras, aunque en este caso es la gota que colma el vaso" puesto que los pliegos del contrato más importante para la ciudad, junto al del transporte, se han aprobado por decreto.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte, Alfonso Gómez ha recordado que hace unos 20 días su grupo, junto a los de Zaragoza en Común y Podemos, formularon un escrito de requerimiento a la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, para urgir a la convocatoria extraordinaria del grupo de trabajo de memoria histórica "para hablar de los expedientes que están paralizados".

El socialista ha dicho que han obtenido "la callada por respuesta", pero ha anunciado que no van a cejar porque "no vamos a consentir que el gobierno de la ciudad utilice este grupo de trabajo para alargar indefinidamente" las cuestiones pendientes "y no cumplir" con los requisitos de la ley de memoria democrática de Aragón y la ley de memoria histórica del Estado.

"Entendemos que sean rehenes de VOX", pero la administración municipal tiene la obligación, de oficio, de renombrar los callejeros conforme a esas leyes "y no vamos a permitir que se use ese grupo para alargar el tema" ya que, de ser así, "estaríamos dispuestos a irnos".

Al respecto, Gómez ha comunicado que si el retraso "persiste", su grupo adoptará "medidas más drásticas en defensa del derecho de los ciudadanos y de la oposición a ejercer su labor dignamente y con la información necesaria".