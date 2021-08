Anabel Pantoja se emociona al hablar de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Se echan de menos mutuamente"

El concierto de Isabel Pantoja el pasado sábado en Jerez fue uno de los más emotivos de su carrera y también uno de los primeros a los que no ha acudido su hijo, Kiko Rivera. Anabel Pantoja, la única asistente de la familia, contaba entre lágrimas cómo sintió la ausencia de su primo.

La colaboradora de Sálvame ha revelado en el programa de este lunes que echó mucho "en falta" al DJ durante el espectáculo. "Yo no he hablado con él, pero a Kiko le encanta ir los conciertos, ir ver a los músicos...", ha relatado.

La sobrina de Pantoja no podía evitar que se le cortara la voz tras ver las imágenes en las que Rivera felicitaba a su madre en Instagram por su concierto pero recordaba que, más allá de la música, "como madre y como persona" Isabel Pantoja "ya es otra cosa".

El reconocimiento de su primo pesaba sobre Anabel que sabe que el concierto no fue lo mismo sin él. "Su madre se salió de manera brutal, no sé de dónde sacó la fuerza, hubo temas en los cuales me acordaba mucho de él”, ha comentado.

"Cuando leí el mensaje no te voy a negar que me emocionó porque no me lo esperaba”, ha reconocido con pena: “Te aseguro que el sábado se echaron de menos mutuamente los dos”.

La pelea económica no puede eliminar la relación familiar de tantos años. "Es su madre, joder", señalaba Anabel, cuya boda en septiembre seguro estará marcada por los litigios judiciales abiertos entre los diferentes invitados.