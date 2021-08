La última entrevista de Enrique Ponce en el diario ABC brindó un titular que dio mucho que hablar este fin de semana. "Yo amo al toro, pero tengo que matarlo para que exista", afirmó el extorero, unas palabras que provocaron el enfado de cientos de usuarios en Internet. Y entre ellos está Sara Sálamo.

La actriz, que acostumbra a opinar sin tapujos en sus redes sociales, compartió las declaraciones del valenciano y las definió como "el típico discurso de un maltratador".

Después, Sálamo opinó que es necesario "abolir ciertas formas de entender el amor". "El amor de verdad, no duele. No mata", zanjó, recibiendo un aluvión de reacciones en Twitter entre las que hay aplausos, pero también críticas, pues no siempre llueve a gusto de todos.

Típico discurso de un maltratador. pic.twitter.com/OVAuHMnJ9b — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 8, 2021

"Qué lástima no saber ni en qué país vives, ni la cultura de este país, ni la historia, ignorantes de la vida, un saludo, y veremos cuando te das a conocer por tu profesión", ha lamentado un tuitero, pues la intérprete acumula desde hace tiempo varias polémicas por su opinión respecto a ciertos temas en Internet.

Asimismo, han sido muchos los usuarios que han defendido a Sálamo, y una muestra de ello se refleja en una de las respuestas a su tuit. "Los dueños de los clubes nocturnos donde trabajan prostitutas también pagan impuestos y generan empleos pero no por eso dejan de ser proxenetas. El maltrato de un animal humano o no humano siempre que sea innecesario es injustificable".