Feijóo denuncia "falta de transparencia" en el reparto de vacunas y defiende el certificado covid en hostelería

La Xunta ha denunciado que Galicia no recibirá ninguna vacuna de los 3,4 millones de Pfizer anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de Salamanca. En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Feijóo ha concretado que el argumento que se ha trasladado es que Galicia recibió "por encima" de lo que le correspondería por población cuando la población diana eran los mayores.

En la entrevista, aunque ha asegurado que, si bien no puede afirmar que el reparto no se está haciendo con "corrección", sí que lamenta que "no se transparenten los criterios". "No se nos dice a cada comunidad cuáles son los medicamentos que recibiremos cada una", ha reflexionado, antes de reivindicar "una transparencia diaria o semanal" sobre diferentes parámetros.

Asimismo, ha vuelto a defender el uso del certificado de vacunación frente a la covid como vía de acceso a los interiores de la hostelería -en Galicia se exige en los municipios con elevado nivel de incidencia- como "garantía" de seguridad.

"O todos los países de la Unión Europea (UE) están equivocados o está equivocada España", ha advertido el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha asegurado que este documento es "la mayor expresión de garantía durante la pandemia".

Feijóo ha asegurado no entender "esta bisoñez del Gobierno", al no querer implementar el certificado covid para "no molestar" a los no vacunados. Bajo su punto de vista, lo único que se logra con esta postura es "estigmatizar a la toda la población, al no distinguir quien está vacunado de quien no lo está, y a los servicios de salud", y también a determinados sectores económicos.

VACUNACIÓN OBLIGATORIA A SANITARIOS

Tras defender la vacunación obligatoria a sanitarios y personas que se dedican al cuidado de mayores en una entrevista con Europa Press, Feijóo ha insistido en sus argumentos: "Una persona que te cuida no puede ser un riesgo para tu salud".

Así, ha recalcado que él es partidario de abrir el debate sobre la obligatoriedad de inmunizarse en este tipo de profesiones.

FISCALIDAD Y OTROS ASUNTOS

Sobre fiscalidad, ha admitido las "tensiones" que a veces se generan debido a que las autonomías tienen potestad de hacer bajadas de los impuestos cedidos o propios, lo que deriva en que hay algunas que hacen exenciones con bastante intensidad y otras con mucha intensidad.

En todo caso, ha advertido que si lo que se busca es "armonizar" tributos en clave estatal, se debería empezar por "suprimir" el Impuesto de Patrimonio, "que no existe" -ha dicho- en ningún país del entorno.suprimir el impuesto de patrimonio.

Más allá, en el plano de los recursos estatales, ha advertido que la financiación se debe decidir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no bilateralmente. "No se puede decidir bilateralmente cómo se reparte el dinero que es de todos", ha aseverado.

Finalmente, tras lamentar que el Gobierno quiera "descafeinar" la Conferencia de Presidentes, también se ha mostrado crítico con los indultos a los políticos catalanes. "Volvemos a hacer cosas muy peligrosas", ha lamentado.