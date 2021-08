El Ayuntamiento de Málaga dice que el conflicto de trabajadores de la cafetería de Parcemasa es "laboral"

Por ello, ha dicho no compartir la petición de rescisión del contrato que plantea la oposición de PSOE y Adelante: "No se dan las circunstancias para la rescisión de la concesión", ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que esa rescisión "lo único que haría sería perjudicar a los trabajadores en estas circunstancias porque no tenemos garantías de que pueda haber muchas empresas interesadas en la prestación de este servicio".

"Creemos, honestamente, que el acuerdo entre la empresa actual y los trabajadores es la mejor garantía que tienen estos de conservar sus puestos de trabajo y de que se pueda prestar el servicio en la cafetería", recordando que en las anteriores circunstancias en las que ha salido a concurso el servicio "nos ha costado muchísimo trabajo encontrar empresas que pudieran presentarse al concurso y prestar el servicio por las características propias de la plantilla y las condiciones del mismo".

Del Corral ha respondido así a la oposición, que este lunes cuando la plantilla de la cafetería de Parcemasa ha iniciado tres días de huelga ante su "insostenible situación", ha pedido la resolución del contrato de la cafetería por "incumplimientos".

Así, la concejala 'popular' ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que los trabajadores de la cafetería no son de Parcemasa. "La oposición se equivoca, además, en considerar el servicio de la cafetería como esencial, cuando hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya plantea que el servicio de cafetería no es esencial en un cementerio", ha apostillado, añadiendo que "lo que es un servicio esencial un cementerio es el que se presta en el propio cementerio pero no en la cafetería".

En este sentido, ha añadido que partiendo de la base de que no es un servicio esencial, "lo que la oposición reclama como apertura nocturna y lo justifica esencial, ahora mismo es imposible dadas las circunstancias excepcionales y extraordinarias que estamos viviendo".

"Estamos en una situación en la que los aforos son mucho menores y cambian constantemente, y nos encontramos que las salas del tanatorio en horario nocturno no están ocupadas a un nivel suficiente como para la necesidad de la prestación del servicio con la cafetería abierta y sobre todo cuando no hay en el recinto un aforo de personas suficiente", ha explicado.

Además, ha agregado que según se tiene entendido los usuarios prefieren que se les preste el servicio en la propia sala de tanatorio, con lo que "para intentar dar el mejor servicio por la noche a las familias que están pasando por este trance lo que se ha habilitado ha sido un servicio de catering, donde se contacta con todas las salas antes del cierre de cafetería para saber si van a tener necesidad de algún servicio durante la noche, prestándose el mismo servicio que se prestaba antes pero dentro de las propias salas y con carácter previo".

A juicio de la edil, "así nos ajustamos, en una situación de excepcionalidad y extraordinaria, a la realidad que hay ahora mismo en el cementerio".

De igual modo, ha dicho lamentar que se esté produciendo esta situación y que, "de alguna manera se esté perjudicando a los malagueños en la prestación del servicio de cafetería", pero también ha señalado que los trabajadores están en su legítimo derecho de huelga y han decidido hacerla en estos momentos "por una reclamación que es estrictamente laboral".

"Esperamos que lo antes posible este conflicto laboral que está judicializado entre los trabajadores y su empresa pueda llegar a buen puerto y se solucione", ha señalado, añadiendo que así también "los malagueños puedan disfrutar de un servicio normalizado de cafetería, que no siendo esencial nosotros sí lo vemos necesario en nuestro recinto".

Por último, la concejala ha reiterado que el conflicto laboral por las reclamaciones que los trabajadores hacen "está en los juzgados, está judicializado, y tendremos que estar a lo que contemple la autoridad judicial al respecto".