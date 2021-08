Gianmarco, cuando lo acusan de acosar a Albalá: "Lo que yo pasé fue un bullying terrible, me hicieron cosas muy feas"

Gianmarco Onestini ha visitado este lunes el plató de El programa del verano, donde ha analizado detalladamente su paso por Supervivientes. El exconcursante ha reconocido que se veía ganador y que considera que su compañera, Olga Moreno, no merecía llevarse el triunfo a casa ya que considera que su concurso no ha sido del todo limpio.

Los colaboradores del magazine matutino han pedido al italiano que haga autocritica, ya que creen que él y Tom Brusse no se han portado bien con Alejandro Albalá. Los tertulianos consideran que ambos concursantes, en más de una ocasión, han actuado como abusones aislando al ex de Isa Pantoja del resto de concursantes. Pepe del Real ha defendido en directo que esperaba que Gianmarco saliese en su defensa teniendo en cuenta que él mismo ha sido víctima de acoso durante su infancia.

"Tú has estado presente de como Tom se quejaba hasta de que el otro se bebía todo el isotónico y de que meaba mucho. Chico dile 'oye déjale en paz, déjale vivir que vivimos en cinco metros, que lo tienes machacado psicológicamente'. Y tú precisamente has contado que de pequeño has sufrido", ha comentado el colaborador. El invitado se ha puesto serio al hablar de este tema y ha comentado que no cree que sean situaciones comparables.

"Tú has sacado un tema que para mí todavía es muy sensible. Hacer una comparación con esto me parece completamente fuera de lugar. Lo que yo he pasado es un bullying, era niño, estaba obeso y he pasado un bullying terrible y me han hecho cosas mucho más feas, que eran también físicas. Entonces, no puedes compararlo con lo que he vivido yo de niño", ha contado el italiano con el semblante serio.

Del Real ha aclarado que no intenta comparar las situaciones, sino que por ello se esperaba otra actitud por parte del concursante. Gianmarco considera que él no tiene que intervenir en las disputas de Tom y Alejandro y que en ese sentido no se siente culpable. No obstante, el exsuperviviente ha comentado que todavía debe aterrizar tras meses de reality y que debe ver el programa desde fuera y analizar su concurso con perspectiva.