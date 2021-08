El PP critica el "gran retraso" en la ejecución de la obra en la carretera a Cuadros, en Bedmar

El portavoz 'popular' en esta administración y el Ayuntamiento de la localidad, Miguel Contreras, ha indicado que fue en mayo de 2019 cuando se procedió a la formalización del contrato con la empresa y, posteriormente, se iniciaron las obras. "Si se hubiese cumplido con los plazos establecidos, ya hace un año que debería de estar en servicio y sin embargo a día de hoy las obras aún continúan", ha dicho en una nota.

Al respecto, ha señalado que esta intervención ya fue objeto de paralización "cuando la primera empresa adjudicataria dejó las obras y tuvo que buscar otra empresa que asumiese el contrato". Ha matizado que fue de "unas pocas semanas", pero ya evidenciaba "los problemas que iba a generar su ejecución".

Contreras ha apuntado que el año pasado, cuando se produjo el cambio de empresas, se aseguró por parte del diputado responsable del área "que no habría retrasos", pero lo "han incumplido". Por ello, tras 26 meses, ha exigido que "desde la Diputación se cuente la verdad y se dejen de engañar a los bedmareños".

A su juicio, no es de recibo que los vecinos lleven dos años soportando las obras cuando se les prometió que en un plazo de un año estarían finalizadas. Unos "inconvenientes" a la hora de circular por JV-3222 que no sólo los sufren los bedmareños, sino también para visitantes que llegan hasta el paraje de Cuadros y a los que no les puede "ofrecer una mejor vía de acceso".

Así las cosas, ha demandado al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que, "como buen vecino de Bedmar, se preocupe de solucionar este retraso y que cuanto antes se pueda transitar por la carretera hasta Cuadros sin tener que sortear las zonas de obras".

"Reyes, que conoce bien el potencial de la zona de Cuadros, debe tomar cartas en el asunto y cuanto antes finalizar las obras", ha subrayado el portavoz 'popular', para el que esta situación "evidencia la ineficacia" a la hora de gestionar este tipo de actuaciones.

La obra cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2,7 millones y "supone una gran mejora para esta vía", según Contreras, quien lo ha valorado, aunque ha deseado que "todas tengan una inversión similar", ya que hay "otros puntos de la provincia con carreteras en un pésimo estado.