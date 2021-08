La Policía propone 66 multas por botellones e interviene en 16 fiestas en viviendas durante el fin de semana

La Policía Local de Alicante ha interpuesto un total de 129 denuncias por no cumplir las medidas sanitarias decretadas para frenar la expansión del coronavirus en la capital durante el pasado fin de semana. De las cuales, 66 fueron por realizar botellones en la vía pública, 15 por no cumplir el toque de queda y 8 por no llevar la mascarilla en zonas donde no se guardaba la distancia de seguridad.