Carme Chaparro denuncia en las redes el desagradable episodio que ha sufrido en el AVE

La periodista y escritora Carme Chaparro ha denunciado en sus redes sociales la desagradable sorpresa que se ha encontrado este fin de semana a bordo de un AVE.

Tal y como ha contado la presentadora de Mediaset en su perfil de Twitter, Chaparro viajaba en el tren de alta velocidad cuando se percató de que, en la fila de delante, un compañero de vagón había decidido ponerse más cómodo de lo que debía en un medio de transporte público.

"Hoy, en 'guarros en el AVE'...", ha escrito Chaparro en el primero de sus mensajes en la red social. La imagen mostraba a un hombre en calcetines y con las piernas estiradas, hasta el punto de que sus pies descansaban en el reposabrazos de la siguiente fila de asientos.

Hoy, en ‘guarros en el AVE’…. pic.twitter.com/wDK2AkpG3i — Carme Chaparro 🌈 (@CarmeChaparro) August 6, 2021

Impactada por el comportamiento del pasajero, la periodista no pudo evitar volver a tomar otra fotografía de su 'vecino' de delante en la que se ve perfectamente cómo apoya los pies descalzos en el reposabrazos delantero.

"Es que no hay palabras", ha reconocido Carme Chaparro en la red social.

Es que no hay palabras. pic.twitter.com/0M0ocRkly0 — Carme Chaparro 🌈 (@CarmeChaparro) August 6, 2021

No es la primera vez que Chaparro denuncia comportamientos incívicos o que no respetan la normativa sanitaria anticovid. El año pasado, la periodista hablaba así de unos pasajeros con los que compartía vagón de tren: "No solo eran unos compañeros molestos de viaje. Eran bombas de relojería andante. Ninguno de ellos llevaba puesta la mascarilla. Bueno, la llevaban, pero en el cuello. Así que, para el caso como, si nada", indicó entonces.