Melyssa Pinto sentencia a Rocío Flores y Olga Moreno tras 'Supervivientes'

Más allá del suceso del robo de la crema de cacao, la convivencia entre Melyssa Pinto y Olga Moreno en Supervivientes 2021 estuvo marcada por la buena relación entre ambas. Sin embargo, a su regreso de Honduras y después de proclamarse Olga Moreno como ganadora del reality, Melyssa Pinto ha valorado el comportamiento de su compañera en el concurso y ha opinado sobre el enfrentamiento que Rocío Flores, defensora de Moreno, tuvo con su hermana Lorena en plató.

En una entrevista exclusiva en Lecturas, la tercera clasificada de la última edición de Supervivientes ha defendido a su hermana tras aquella discusión con Rocío Flores en una gala de Conexión Honduras.

La hija de Antonio David saltó de la siguiente manera después de que Lorena Pinto asegurara que no se fiaba de Olga Moreno: "Me partiré la cara por Olga hasta el día que me muera, le moleste a quien le moleste y se ponga quien se ponga por montera", dijo, casi entre lágrimas.

Después de conocer que Olga Moreno llegó a hablar mal de ella a sus espaldas al inicio del concurso, Melyssa Pinto no ha dudado en ponerse de parte de su hermana. "Tanto Tom como mi hermana decían que Olga me criticó al principio del programa; por lo tanto, tenían razón, y la defensa de Rocío es inválida, porque es la verdad", ha sentenciado.

Asimismo, Pinto ha reconocido que hay un detalle que no le gusta de la mujer de Antonio David, y es "que no reconozca sus errores".

En este sentido, la exsuperviviente ha puesto como ejemplo aquellos momentos en los que a Olga Moreno "le ponían las imágenes y decía que no se acordaba".

Pinto, que se ha definido como una persona "empática", solo le pide mayor honestidad a su compañera: "Si a mí ella me dice: 'Mira, Melyssa, al principio no me caíste bien y hablé mal de ti, pero luego te he conocido y me pareces una tía de puta madre', pues le digo que muy bien y que no pasa nada", ha concluido.