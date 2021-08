El precio de la vivienda de segunda mano sube un 0,5% en julio en La Rioja

"El precio de la vivienda de segunda mano sigue mostrando pequeños incrementos, aunque cada vez son más leves y todo indica que los precios están tendiendo a la estabilización", ha explicado María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

"La vivienda de segunda mano está aguantando fuerte y estable a las consecuencias del coronavirus y la gran demanda que hemos visto durante 2020 y que sigue en 2021 está haciendo que los propietarios no se vean obligados a bajar los precios" ha añadido la directora, y ha destaco que "no obstante, no será de extrañar que en los próximos meses empecemos a ver leves caídas de precios, propios de esta estabilización".

En España 13 comunidades autónomas presentan datos mensuales positivos en julio de 2021. Los incrementos corresponden a: Aragón (2,3%), Castilla-La Mancha (1,5%), Andalucía (1,0%), Asturias (0,9%), Cataluña (0,8%), La Rioja (0,5%), Canarias (0,5%), País Vasco (0,5%), Castilla y León (0,3%), Madrid (0,2%), Región de Murcia (0,2%), Comunitat Valenciana (0,2%) y Cantabria (0,1%). Por otro lado, las comunidades con descensos son: Extremadura (-1,0%), Navarra (-0,5%), Baleares (-0,1%) y Galicia (-0,03%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda de segunda mano más caras en España, se encuentran Madrid y País Vasco, con los precios de 3.117 euros/m2 y los 2.883 euros/m2, respectivamente.

Le siguen, Baleares con 2.846 euros/m2, Cataluña con 2.543 euros/m2, Canarias con 1.781 euros/m2, Cantabria con 1.744 euros/m2, Andalucía con 1.683 euros/m2, Navarra con 1.618 euros/m2, Galicia con 1.613 euros/m2, Aragón con 1.589 euros/m2, Asturias con 1.584 euros/m2, La Rioja con 1.440 euros/m2, Castilla y León con 1.440 euros/m2, Comunitat Valenciana con 1.425 euros/m2, Extremadura con 1.148 euros/m2, Región de Murcia con 1.125 euros/m2 y Castilla- La Mancha con 1.124 euros/m2.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en cinco de los ocho municipios con variación mensual, analizados por Fotocasa.

El municipio en el que más sube el valor mensual de la vivienda es Nájera con 6,1%, seguida de Villamediana de Iregua con 1,9%.

Por otro lado, los tres municipios con más descensos son Albelda de Iregua con -2,4%, Calahorra con -2,3% y Haro con -0,2%.

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, vemos que el orden de las ciudades más caras es Logroño con 1.732 euros/m2 y Lardero con 1.438 euros/m2.

Por otro lado, el municipio más económico es Albelda de Iregua, con un precio de 670 euros el metro cuadrado.