Lola desvela las secuelas que le ha dejado su paso por 'Supervivientes'

Participar en el reality Supervivientes deja secuelas en la mayoría de concursantes, especialmente entre los finalistas, que han pasado tres meses durmiendo sobre la arena, pasando hambre o haciendo fuego para poder comer caliente. Ese ha sido el caso de Lola Mencía, cuarta finalista de la última edición del concurso de Telecinco, que todavía se está adaptando a las costumbres de su vida anterior.

Dos semanas después de que terminase el programa, la exconcursante ha confesado a sus seguidores en Instagram que todavía conserva algunas manías de la isla.

En una ronda de preguntas en sus Stories de Instagram, Lola ha asegurado además que mantiene relación con otros participantes de Supervivientes, como Palito Dominguín, con quien forjó una entrañable amistad en el reality, Melyssa Pinto o Alexia Rivas.

Aunque la exsuperviviente ha reconocido que no le ha costado mucho volver a la realidad, sí le han quedado "algunos TOC's", como los ha denominado, al volver de Honduras.

"Odio los ruidos fuertes, música alta o que la gente hable fuerte", ha admitido la leonesa.

Después de pasar tres meses comiendo de lo que pescaba o recolectaba en la playa, Lola también ha confesado que le agobia "ver a la gente comer deprisa y hablar mientras comen (lo último ya me pasaba antes, pero ahora mucho más)".

Por último, también le está costando utilizar algunos elementos como las servilletas, de las que no disponía en Honduras: "No me acostumbro a la servilleta, uso la mano", ha dicho junto a unos emoticonos de unas caras riéndose.