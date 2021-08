Fiscalía pide archivar una querella por anhelar más muertes en la represión republicana: "El deseo no es delito"

Así se desprende del escrito que ha remitido el ministerio público al juzgado en relación con la querella interpuesta en noviembre de 2019 por la entidad contra un particular por un presunto delito de odio.

La causa parte de un comentario a una noticia de un periódico titulada 'Las 7.000 rosas asesinadas durante la represión republicana de las que el PSOE no se acuerda'. El querellado comentó: "¿Solo 7.000? Qué pena. Deberían de haber sido más".

La asociación interpuso entonces una querella contra esta persona al estimar que mostraba su deseo "de más asesinatos de católicos" y su intención de "incitar al odio y violencia contra los miembros de la Iglesia católica, y de herir los sentimientos religiosos de la colectividad de personas que profesan dicha religión".

La fiscal responsable de delitos de Odio, Susana Gisbert, tras estudiar el caso, no ve delito. Indica, en base a la ley, que "expresar lo que, a lo sumo, puede ser un deseo, puede ser desafortunado e, incluso, reprochable en otro ámbito, pero en modo alguno puede tildarse de delictivo, ya que, como es bien sabido, es máxima del derecho que el pensamiento no delinque, aun cuando se exprese en palabras".

Gisbert ve "cuanto menos exagerada" la conclusión de la asociación de que con esa frase se desea el asesinato de católicos, "ni mucho menos que se incite a cometerlo". "No hay que perder de vista que el precepto penal exige como requisito ineludible que exista esa incitación al odio, no bastando con manifestar dicho odio si no hay una incitación clara", apostilla en este sentido.

Por ello, y por cuanto que de las palabras del querellado no se puede extraer "en modo alguno" la existencia de incitación, la fiscal solicita el archivo.

Además, el ministerio público tiene en cuenta la publicación que hizo el querellado en la misma red social en la que expresamente pide disculpas por lo dicho y reconoce el carácter desafortunado de tales expresiones.

Por otro lado, y aún cuando la asociación querellante no hace expresa referencia al mismo, la fiscal analiza también si el hecho pudiera tener encaje en el tipo penal de ofensas a los sentimientos religiosos, previsto y penado en el artículo 525 del Código penal. El tipo requiere que lo publicado haga escarnio de dogmas, creencias o ritos. Y la fiscal entiende que en este caso, la frase cuestionada "en modo alguno" puede constituir escarnio.

FRASES "MÁS CONTUNDENTES"

La fiscal ha recordado, para reforzar su petición de archivo, la querella que también sobreseyó el Tribunal Supremo en noviembre de 2020 contra el diputado Ortega Smith por haber afirmado sobre 'Las Trece Rosas' que "violaban, torturaban y asesinaban". "Frases mucho más contundentes que las proferidas por el ahora querellado", apostillado.

Por tanto, concluye: "no hay más que atender al propio tenor literal de la publicación realizada, en relación con su contexto, para concluir que no reviste en modo alguno los caracteres de delito de odio que imputaban los querellantes al querellado". Por ello pide el archivo.