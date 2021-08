Fundación Séneca da 25 ayudas para que investigadores realicen estancias en el extranjero y para organizar congresos

La directora general de Investigación e Innovación Científica, María Isabel Fortea, indicó que "estas ayudas, que forman parte del Programa de movilidad, colaboración e intercambio de conocimiento 'Jiménez de la Espada', tiene como objetivo promover la internacionalización de la investigación regional mediante el apoyo permanente a la movilidad de los investigadores y a la carrera científica, para que desarrollen estancias en centros de investigación de prestigio internacional y el intercambio internacional de conocimientos a través de la celebración de importantes congresos y reuniones científicas. Es fundamental reforzar la dimensión internacional de nuestros investigadores y estrechar sus vínculos de colaboración con centros del extranjero".

En total se han concedido 12 ayudas a investigadores de la Región para que realicen estancias en centros de referencia mundial de Alemania, Estados Unidos, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. La duración de la estancia es de hasta nueve meses y se podrán desarrollar hasta el 30 de junio de 2022. Los beneficiarios recibirán una dotación económica de 2.250 euros al mes, además de gastos de desplazamiento y asistencia médica. La ayuda total oscila, en función de la duración de la estancia, entre los 7.150 euros y los 21.525 euros por investigador.

Las estancias financiadas permitirán a los investigadores trabajar en cuestiones tan variadas como el análisis masivo de datos, el impacto de la melatonina, la diabetes tipo 2, motivación de los voluntarios en eventos deportivos, el efecto de la pandemia Covid-19 en las actividades de los voluntarios, la literatura de vidas de artistas y la autoría y ontología de la obra musical, entre otros.

Para la organización de congresos y reuniones científicas se han concedido 13 ayudas a universidades y centros de investigación regionales. La cuantía es de hasta 2.500 euros por actividad.

En 2021 y 2022 se celebrarán los siguientes congresos con financiación de este programa: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria, II Symposium On Chemical And Physical Sciences For Young Researchers, XIV Congreso Español de Sociología, XX Encuentros de Análisis Real y Complejo, XIII Inter-University Workshop on Mind, Art and Morality: Aesthetic Normativity/ XIII Seminario Interuniversitario sobre Mente, Arte y Moralidad (SIMAM), V Jornadas Arte, Poder y Género.Artistas y Patronas en la Europa del Renacimiento, Congreso Internacional sobre Derecho de la Biodiversidad y del Cambio Climático, VI Iplass Meeting. Placenta-Derived Stem Cells, Beyond Conventional Therapies, VI Congreso Internacional de Educación Lectora, III Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola, CYTEF 2022 - XI Congreso Ibérico y IX Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío, XIX Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica EGA22. Beyond the lines. Graphics and its uses y el XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.

PORTAL CON INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES

Los investigadores extranjeros que desarrollan estancias en la Región en el marco del Programa 'Jiménez de la Espada' y los murcianos que se desplazan al extranjero reciben, además, asesoramiento y apoyo en aspectos culturales, jurídicos, laborales, sanitarios y educativos, a través de la participación de la Fundación Séneca en el Servicio Europeo de Apoyo a la Movilidad de los Investigadores, Euraxess.

En el marco de este servicio, la Fundación Séneca puso en marcha el portal 'Murcia mobility' con el objetivo de atraer talento científico hacia las universidades y centros de investigación de la Región y de proporcionar a los investigadores el acceso a más 300 centros de servicios Euraxess, pertenecientes a 40 países. En el mismo portal se encuentra disponible la 'Guía del investigador extranjero en la Región de Murcia', editada por la Fundación Séneca.