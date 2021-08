Carlos Jean, en 'Volverte a ver' por su labor contra la distrofia muscular: "Con que afecte a una persona, hay que intentarlo"

Este sábado, Telecinco emitió en su prime time Volverte a ver. El programa, presentado por Carlos Sobera, es uno de los formatos más emotivos de Mediaset, y sirve como medio para que los asistentes se digan aquello que no se atreverían a decirse de otra manera.

La mayoría de participantes son anónimos, pero siempre acude algún famoso a sorprender a otra persona o a recibir ellos la sorpresa. En esta ocasión fue el segundo caso, y el protagonista Carlos Jean.

En conversación con Sobera, este se definió como un gran amante de la música. Y su carrera da fe de ello: ha trabajado en prácticamente todos los ámbitos que engloba esa ciencia. Pero en esta ocasión, el homenaje que recibió no tuvo nada que ver con la música.

Y es que, el gallego está también muy implicado socialmente, en especial en la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne. Este trastorno genético crea debilidad muscular progresiva desde la primera infancia y en ocasiones conduce a la muerte prematura.

😔 No nos olvidemos de las enfermedades raras como la distrofia muscular de Duchenne... DEP Rafa, fuiste un ejemplo de ganas de vivir.



Mi abrazo y pésame a su familia y amigos @DPPSpain https://t.co/NVSw9YCUTX — Carlos Jean (@carlosjean) February 2, 2021

El músico empezó a implicarse en dicha causa cuando su hijo Carlos conoció a un niño en el colegio, Diego, que la sufría. Tal era su amistad, que las familias de ambos decidieron reunirse y, desde ahí, lucharon juntos por la misma causa.

La madre de Diego llevó al programa una paellera por las paellas que suele cocinar Jean, pero este no fue capaz de averiguar quién le había convocado en el plató. "Hola, Carlos. He venido a agradecerte de mi parte, de la de Jose y de tantas familias de la asociación tu labor, tus ganas y tu tiempo, que se ha convertido en dinero para seguir investigando una posible cura y para ayudaronos a todos. Espero que sigas siendo nuestro amigo siempre", dijo al desvelar su identidad.

En primer lugar, el productor adelantó que las amistades no se pueden romper y que, cuando uno tiene posibilidades de difundir un mensaje importante, no pasa nada por hacerlo. Además, lanzó un mensaje a unas instituciones que, a su juicio, deberían implicarse más y dedicarle más fondos a la cura de las enfermedades raras: "Hay cosas en las que no hay que medir, con que le afecte a una persona hay que intentarlo", dijo con contundencia.