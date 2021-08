Así es el hotel de lujo donde se aloja Rocío Flores en Ibiza

Rocío Flores ha puesto rumbo a Ibiza para desconectar de la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos cuatro meses a raíz del demoledor testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su serie documental, así como de la participación de Olga Moreno, la mujer de su padre, en el reality Supervivientes, en el que resultó vencedora.

En su nueva faceta como influencer, la joven ha sido invitada por una firma de moda a Ibiza y no ha querido desaprovechar la ocasión para combinar este viaje de trabajo con otros momentos de ocio, lejos de su familia.

Flores ha mostrado en Instagram cómo es el espectacular hotel de lujo en el que se encuentra en Ibiza, ubicado además a escasos metros de la playa.

La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha enseñado en sus Stories a sus 785.000 seguidores la suite en la que se hospeda, que cuenta con una cama extragrande, una terraza con vistas al mar e incluso una bañera de hidromasaje al aire libre.

La habitación del hotel donde se aloja. INSTAGRAM / ROCÍO FLORES

En este viaje, Flores ha viajado junto a otros influencers, con los que ha compartido sesiones de fotografía, comidas y cenas en restaurantes de moda y otros momentos de relax de los que ha dejado constancia en sus redes sociales.

Rocío Flores se relaja junto a otros influencers en Ibiza. INSTAGRAM

Hace apenas una semana que Rocío Flores se sinceraba en Instagram y confesaba su necesidad de desconexión: "Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco", admitió.

"He aprendido mucho estos cuatro meses, ha sido muy muy duro, pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho", agregó. Con estas palabras, Flores ha querido así hacer borrón y cuenta nueva y cambiar los platós de televisión, donde ha defendido estos últimos meses a Olga Moreno, para dedicarse completamente a su trabajo como influencer.