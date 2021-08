Raquel Sánchez Silva desvela el problema de salud que le impide disfrutar de sus vacaciones

La presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva ha aprovechado este mes de agosto para desconectar y descansar durante sus vacaciones. Sin embargo, en esta ocasión ha habido una actividad que define a la presentadora y que por motivos de salud no ha podido realizar, tal y como ha desvelado en sus redes sociales.

Según ha contado la presentadora de Maestros de la Costura, "quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida", ha explicado.

"Siempre he podido bucear y nunca he tenido problemas médicos que me lo impidieran hasta este verano", ha lamentado Sánchez Silva.

Tal y como ha indicado, ha sido una sinusitis aguda diagnosticada el pasado mes de julio lo que le ha impedido realizar esta actividad. "Un bloqueo inverso muy doloroso (en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma", ha añadido.

Por este motivo, ha confesado, la presentadora tiene "el alma rara", ya que le faltan "la profundidad y el silencio que solo encuentro allí".

Tras este contratiempo de salud, Raquel Sánchez Silva ha asegurado que lleva "semanas" recuperándose y espera "poder bucear antes de que otro verano se me escape". Añade la presentadora que "si no puede ser, el otoño será un poquito más triste. Mi amor por el mar no tiene límites y sin él soy un poquito menos yo", concluye.