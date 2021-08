Fabiola Martínez, en el 'Deluxe': "Necesitaba mi espacio, estaba cansada de ser 'la mujer de Bertín Osborne'"

Este viernes, Fabiola Martínez ofreció en el Deluxe la primera entrevista en plató desde su separación con Bertín Osborne en enero de este año. La venezolana expresó que lo más difícil fue tomar la decisión y no lo que vino después.

Además, dijo que se había dado cuenta de que ambos estaban en el mismo punto cuando ella fue a hablar sobre cómo se sentía con él. Ahora, Martínez presume de estar conociéndose más y centrándose en su desarrollo personal tras unos años en los que se sentía anulada al haberse convertido en lo que ella pensaba que el cantante quería que fuera.

En esa línea, estaba triste, no se reconocía y se dio cuenta de que ella había dejado de pensar en sus planes y en hacer proyectos que no fueran comunes, algo que no comulgaba con la personalidad inquieta y ambiciosa de ella: "Necesito estar en 1000 cosas a la vez, no ser solo la madre".

Antes, la mujer se había forzado a alargar su relación por lo enamorada que había estado y por los hijos que tiene en común con Osborne (Kike y Carlos), pero se había dado cuenta de que eso no funcionaba. Por otro lado, especificó que ella y el presentador discutían continuamente.

Una vez tomada la decisión, la venezolana se apuntó a un master, comenzó a entrenar más intensamente y también a trabajar en distintos ámbitos pues, según dijo, no quería que su relación con su expareja se limitase al agradecimiento, y está muy lejos de conformarse con tener una vida cómoda "y una paguita": "No es mi manera de ser", aseveró.