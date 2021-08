Una diputada balear de Podemos denuncia a un hombre por perseguirla y masturbarse en el Camino de Santiago

La vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha señalado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra un hombre que se masturbó detrás de ella mientras realizaba un tramo del Camino de Santiago.

Según ha explicado en sus redes sociales, mientras realizaba en solitario un tramo del Camino de Santiago un hombre la ha perseguido mientras se masturbaba por lo que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de la localidad asturiana de Navia.

Además, Santiago ha criticado que desde el 061 la han "reñido" por ir sola. "No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres" ha concluido en uno de sus mensajes en Twitter.

No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021

En un vídeo, Santiago ha lamentado que el 061 no disponga de un sistema para localizar las llamadas cuando se producen en zonas desconocidas para las personas.

La vicepresidenta del Parlament ha lamentado que en el Camino de Santiago hay muchas personas que caminan solas pero las que tienen miedo son las mujeres. "Ningún hombre tendrá miedo cuando pase por una zona despoblada", ha afirmado.

Santiago ha admitido que su denuncia puede tener escaso recorrido pero ha expresado su confianza en que pueda servir para que situaciones similares se den a conocer y mejore la seguridad de las peregrinas.

"Sería una pena que el Camino de Santiago, que tanto aporta a la economía del norte de España, termine siendo una amenaza para las mujeres", ha concluido.

Reacciones de apoyo

La diputada de la formación morada ha recibido el apoyo, también a través de las redes sociales, de compañeros de Podemos, así como de miembros del Ejecutivo autonómico.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha trasladado su apoyo a Santiago y ha apuntado que la lucha contra el machismo "interpela a todos, cada día y en todos los ámbitos". La líder del Ejecutivo ha reclamado, igualmente, la necesidad de poner el foco en el agresor.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha expresado su apoyo y solidaridad y ha destacado la valentía de Santiago de presentar denuncia "ante el machismo todavía institucionalizado".

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha calificado de "inadmisible" que todavía hoy muchas mujeres tengan miedo de realizar actividades en solitario por miedo a sufrir agresiones machistas.

El presidente de la Cámara autonómica, Vicenç Thomas, también ha expresado su condena ante la agresión sufrida por Santiago.