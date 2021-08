El PP denuncia problemas en el suministro de agua potable en Íllora

"Todos estamos al tanto de los problemas que sufren los vecinos que no tienen garantizado el suministro salvo el alcalde, que está demostrando la incapacidad para dar respuesta", ha explicado Muñoz que, a través de la moción presentada en el Pleno municipal de esta semana, solicitaba al Ayuntamiento elevar el asunto a la Diputación a fin de poner fin a este "atropello".

Los populares reclamaban que fuera la institución provincial la que, a través de los distintos planes de inversiones que verán la luz a corto plazo, pusiera coto a esta problemática a través de una moción que presentaron por la vía de urgencia y a la que, según ha destacado el PP, "votó en contra el gobierno de la localidad impidiendo el debate de la misma".

"No solo han vetado nuestra moción impidiendo debatir e intentar encontrar una solución, sino que además ha prohibido pronunciarse a los vecinos que durante el Pleno le han pedido la palabra", ha recriminado el portavoz.

"Muchos vecinos han venido realizado inversiones de forma privada para poder acceder a este servicio, pero en algunos casos no se reúnen las condiciones sanitarias necesarias y en otros no les está garantizando el servicio de forma permanente. No es de recibo que en el año 2021 y tras un mandato y medio de gobierno de esta corporación aún no se les haya solucionado el problema a los vecinos", ha finalizado.