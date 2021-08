El programa Renta Básica de Mijas ampliará en las próximas semanas su plantilla a más de 550 personas

"Tenemos un total de más de 400 personas trabajando actualmente y en las próximas semanas se va a incorporar un grupo de otras 150 personas, así iremos incorporando poco a poco, durante todo este año, el personal de la lista que tenemos en este momento", ha señalado Moreno.

Estos contratos están destinados a tareas de limpieza y prevención y extinción de incendios, conservación del patrimonio histórico y artístico, protección del medio ambiente, limpieza y desinfección de espacios para su uso, mantenimiento y conservación de espacios verdes, rurales y de recreo o mantenimiento y conservación del litoral y sierra de Mijas, servicios complementarios a los que ya realizan otras áreas del Consistorio del municipio malagueño de Mijas.

Asimismo, Moreno ha explicado que "el personal que accede a Renta Básica, además de ser colectivo de riesgo de exclusión social, es colectivo no cualificado, por lo tanto los trabajos se realizan en un tiempo determinado pero no podemos pedirle que lo realicen en los plazos de los profesionales. Son personas que están aprendiendo un oficio que no es el suyo y que tenemos que intentar que se reciclen en estos seis meses".

Por su parte, la consejera delegada Arancha López ha valorado el trabajo que realiza el propio Consistorio en la mejora de oportunidades laborales para sus ciudadanos.

"Continuamos trabajando para que esa lista de contrataciones siga ampliándose y así ayudar a todas esas personas que necesitan una oportunidad para poder incorporarse en el mundo laboral. Como administración más cercana, queremos que nuestros vecinos acudan a nosotros cuando busquen empleo o quieran aprender algún tipo de oficio", ha dicho López.

Por último, desde Mijas Servicios Complementarios han anunciado que el plazo de la convocatoria para la próxima lista finalizará el 31 de agosto. Los interesados pueden descargar la solicitud y más información al respecto a través de la web municipal