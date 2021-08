La audiencia pide la incorporación de Carmen Alcayde como colaboradora en 'Sálvame' tras reaperecer en el plató

La audiencia de Sálvame ha celebrado este viernes la inesperada reaparición de Carmen Alcayde en el plató, pues la periodista, quien es una de las profesionales más recordadas de las tardes de entretenimiento de Telecinco, se ha pasado por el programa para presentar su última función de teatro.

El espacio de Mediaset ha invitado a la que fuera durante años la conductora de Aquí hay tomate para hablar de su nuevo proyecto. Eso sí, la conversación con los tertulianos ha fluido tan bien que, finalmente, se ha quedado con ellos para hablar de asuntos de actualidad como, por ejemplo, las novedades en el caso judicial de José Luis Moreno, con quien trabajó en Escenas de matrimonio 2.

Con su habitual desparpajo, Alcayde ha contado que, como a tantos famosos, el productor también le debía dinero. Y eso no es todo, pues también ha desvelado que se negó a besar, en una secuencia de la serie, al que muchos señalan como la supuesta pareja de Moreno; y ha relatado aspectos de la vida sentimental de su compañero con una tercera mujer, de la que ofrecía datos.

"No quería que llegase nunca este momento, porque voy a desvelar mi irrisorio caché, pero lo voy a decir. Me debe 500 euros de esa gala. A ver si me llamáis más y los puedo recuperar viniendo aquí", ha apuntado la también escritora, desatando las risas en el plató y generando un aluvión de comentarios positivos en las redes sociales.

Alcayde ha reconocido que le encantaría tener su propia silla como tertuliana en Sálvame, pues, tal y como ha llegado a afirmar en más de una ocasión, lleva "la sangre de Mediaset en las venas tras 15 años". Por ello, el público ha apoyado sus palabras y ha aplaudido sus implicación a la hora de opinar, su sentido del humor y la seguridad que ha demostrado tener, una vez más, en el plató.

"Ella sola es oro puro, como el vestido que lleva. Ella sola se come cualquier programa, dejadla ya, por Dios", "sería una gran colaboradora, deberían ficharla", "lo graciosa que es Carmen Alcayde... wow", "sería un fichajazo", "por fin gente que sabe de lo que habla" o "una hora lleva Alcayde en el programa y ha aportado más que Canales y las mellis" son algunos de los tuits más destacados.

Carmen Alcayde en @salvameoficial ? 😱 pues seria una gran colaborador, deberían ficharla si no lo esta ya #yoveosalvame — Jose luis (@_QMD_) August 6, 2021

@salvameoficial se queda @carmenalcayde de colaboradora? 🥰 sería un fichajazo para la nueva temporada!!! 🙏🏼 @mediasetcom — Balta Manzano (@BaltaManzano) August 6, 2021

Carmen Alcayde, por fin gente que sabe de lo que habla #yoveosálvame — Indignado ✨antena 3✨ (@aprendizdediva) August 6, 2021