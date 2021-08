Los desnudos engañosos de Carmen Alcayde y Lara Dibildos despiertan el morbo en las redes

El cartel de presentación de Hongos, la obra de teatro protagonizada por Carmen Alcayde, Lara Dibildos (ambas comparten el papel de actriz principal) y César Lucendo está dando que hablar en las redes sociales a raíz de los desnudos de los actores que aparecen en él.

La comedia teatral, que se estrenó el pasado mes de mayo en Valladolid, ha desembarcado este mes de agosto en Madrid. Los carteles muestran a los protagonistas desnudos, lo que ha despertado el morbo en las redes sociales, pero también la polémica a raíz de los cuerpos de sus actores, especialmente los de Carmen Alcayde y Lara Dibildos.

Muchos de los usuarios han calificado de "engañosos" los desnudos de sus protagonistas: "Sinceramente creo que no necesitas tanto Photoshop... Puedo entender algo de retoque de alguna marca o cicatriz, pero se nota demasiado que no es tu cuerpo real. ¡Ah! Y estás estupenda al natural, seguro", le escribió una usuaria en Instagram, mientras otros han comentado de forma similar que "no se te reconoce en el cartel" o han exclamado "Viva el Photoshop".

En términos más genéricos, sin señalar a ninguno de los actores, se ha expresado otro usuario: "Hay que liberarse y no esconder algo tan natural como nuestro propio cuerpo, no sé si sois conscientes de que el cartel ha quedado horroroso", indicaba.

Alcayde, que debuta en esta obra como actriz de teatro, suele publicar en sus redes sociales diversos posados en bañador con los que muestra su espectacular figura a sus 48 años.

La presentadora tampoco ha ocultado a sus seguidores su paso por quirófano, ya que recientemente ha contado que se ha sometido a una abdominoplastia, una intervención con la que ha quedado "muy contenta", tal y como ha explicado en un post en Instagram.

Carmen Alcayde y Lara Dibildos se turnan para interpretar el mismo papel en la obra, el personaje de Diana, "una mujer despechada que se toma su venganza de una manera tan increíble como cómica", ha descrito Alcayde.