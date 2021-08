Gloria Santiago (UP) denuncia a un hombre por perseguirla y masturbarse mientras hacía el Camino de Santiago en Asturias

Según ha explicado en sus redes sociales, mientras realizaba en solitario un tramo del Camino de Santiago un hombre la ha perseguido mientras se masturbaba por lo que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de la localidad.

Además, Santiago ha criticado que desde el 061 la han "reñido" por ir sola. "No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres" ha concluido en uno de sus mensajes en Twitter.