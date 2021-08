Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, se ha convertido en trending topic en la mañana de este viernes tras afirmar Más vale tarde que, "quizás, no pueden haber tantos aires acondicionados". Unas palabras que le han costado un aluvión de críticas en Twitter, y por las que se ha visto obligado a defenderse.

El invitado al programa de La Sexta lamentó los efectos de la crisis climática y reflexionó acerca del comportamiento de la población ante esta problemática, aunque su manera de expresarlo no gustó a todo el mundo. De hecho, solo hay que acudir a Internet para comprobar el enfado de decenas de tuiteros.

"Nos va a costar asumir que a lo mejor en España no podemos tomar tres comidas al día", "Ramon, mi vida, te invito ahora en agosto a dormir a mi casa, en Huelva, que ayer no bajamos de los 23 grados por la noche" o "la izquierda va muy mal por el camino de "si esto no es sostenible, habrá que recortarlo" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social, y que han provocado que el politólogo haya respondido.

Es impresionante la gente que se caga en tus muertos, te menta a los hijos, a tus padres o te llama hijo de puta por defender una idea que no comparten y se enfadan porque los bloqueas en Twitter.



La normalización del odio. Y la gente que se cree que tiene derecho a insultar. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) August 6, 2021

"Es impresionante la gente que se caga en tus muertos, te menta a los hijos, a tus padres o te llama hijo de puta por defender una idea que no comparten y se enfadan porque los bloqueas en Twitter. La normalización del odio. Y la gente que se cree que tiene derecho a insultar", ha avanzado Espinar.

"Me da por pensar, no en mi pobre madre, que ya está acostumbrada a esta mierda, sino en qué dirían los padres o los hijos de tanto animal si supieran a lo que se dedica su ser querido en Twitter", ha lamentado el expolítico.

Me da por pensar, no en mi pobre madre, que ya está acostumbrada a esta mierda, sino en qué dirían los padres o los hijos de tanto animal si supieran a lo que se dedica su ser querido en Twitter. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) August 6, 2021

En concreto, Espinar opinó en el espacio de Atresmedia que, "a lo mejor, tenemos que ir asumiendo, para poder seguir viviendo aquí, que vivimos de una forma por encima de nuestras posibilidades ecológicas, y que vamos a tener que reducir nuestro castigo al planeta por cómo vivimos en él".

El exsenador apuntó que "a lo mejor, lo que nos decía Garzón de que hay que comer un poco menos de carne resulta que no es una tontería, que hay que escucharle y hacerle un poco de caso", añadiendo que "los propios aviones son un medio de transporte que tenemos que revisar en favor de otros, como el ferrocarril" y "que a lo mejor dentro de las ciudades tenemos que cambiar el modelo de movilidad, que los anticoches tenemos un poco de razón".

Ramón Espinar: "Nos va a costar asumir que a lo mejor en España no puede haber tantos aires acondicionados". https://t.co/wFIn8oGgzg — laSexta (@laSextaTV) August 5, 2021

Fue entonces cuando compartió la observación que desató los reproches en Twitter: "Nos va a costar más asumir que a lo mejor en España no puede haber tantos aires acondicionados". Asimismo, este ha querido matizar que, en la mesa de debate, lo que dijo fue "que hay que usarlo menos (el aire acondicionado), no prescindir de él".