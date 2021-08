Podemos llama a actuar contra el "caldo de violencia alimentado por la extrema derecha"

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Delegación del Gobierno "la labor realizada hasta llegar a esta detención".

Sin embargo, para Sánchez Serna, es necesario "ir un paso más allá para que esta situación no se repita", ya que este ataque "no es la obra de un desequilibrado que actúa por cuenta propia". El coordinador de Podemos ha considerado que no estamos ante "un lobo solitario", sino que el atentado contra Podemos se produce "en medio de un caldo de violencia alimentado por la extrema derecha y sus discursos del odio".

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha celebrado que se haya detenido al "autor material" de este atentado, pero ha advertido que "los que arman estas mentes siguen campando a sus anchas y subiéndose a las tribunas de las instituciones y a los altavoces de los medios de comunicación para esparcir sus mensajes de odio".

Recuerda además que la sede de Podemos en Cartagena ha sufrido hasta 6 ataques en los últimos tres años, mientras que "solo se ha detenido al autor del último ataque".

Sánchez Serna ha alertado sobre el "serio problema", confirmado por las estadísticas del Ministerio del Interior, que suponen los delitos de odio. En el primer semestre de 2021, este tipo de crímenes se han disparado, "respaldados y legitimados por la estrategia de crispación, enfrentamiento y odio que cada día desarrolla la extrema derecha", alimentando "el racismo, la xenofobia, la discriminación por razón de género y la persecución ideológica".

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que las personas que defienden los derechos humanos y los avances sociales están "permanentemente en el visor de los elementos extremistas que quieren hacer retroceder a este país 80 años". Sin embargo, lejos de amedrentarse por la violencia ultraderechista, para Sánchez Serna es "un orgullo y una enorme responsabilidad caminar al lado de las personas LGTBI, de los colectivos migrantes y racializados y de todos los demócratas en esta batalla por la verdadera libertad y la convivencia democrática".

Por otra parte, con la detención de este individuo cercano a las tesis de la extrema derecha se pone también fin a cuatro meses de calumnias por parte de medios nacionales y regionales. Sánchez Serna ha recordado que "en un momento tan crítico como éste, algunos decidieron replicar los bulos de los foros de la extrema derecha que hablaban de un autoataque" señalando incluso a la portavoz parlamentaria en la Asamblea Regional, María Marín, que "ha vivido meses durísimos porque hubo quienes entre el agresor y la víctima, decidieron ensañarse con la víctima".

El coordinador de Podemos ha lanzado un mensaje de ánimo a la diputada autonómica, al tiempo que ha anunciado que se reservamos "todas las acciones legales contra estos pseudoperiodistas del odio y los medios que los amparan". "La libertad de información no es libertad para calumniar y difamar", ha advertido Sánchez Serna tras la detención del responsable del ataque a su sede.

