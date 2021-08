PPRM exige a Sánchez "trato equitativo para las infraestructuras ante los privilegios a los independentistas catalanes"

El secretario ejecutivo de Infraestructuras del PPRM, José Francisco Lajara, ha denunciado que "mientras que a la Región de Murcia no llegan las inversiones en infraestructuras esenciales y fulminan los servicios ferroviarios, destinan cantidades millonarias a Cataluña y a sus socios de sillón".

Para Lajara es "inconcebible que los murcianos no sepamos qué se está negociando entre bambalinas", porque "no es de recibo que el Gobierno de España se ponga el cartel de se vende a costa de todo". Así, ha dicho "que la Región de Murcia está pagando la herencia del retiro dorado del ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, quien ha dejado a la Región a la cola de las infraestructuras de transporte".

Por ello, el PP ha exigido un "mismo trato" porque "si hablamos de una inversión extraordinaria para el aeropuerto del Prat, de 1.7000 millones de euros, la Región no merece menos de 335 millones de euros, siguiendo criterios de población".

"Es evidente que a la Región le hace falta una inversión urgente del Estado porque desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la inversión ha sido nula", ha argumentado Lajara, para añadir que "tienen bloqueado el tercer carril de la A7, la inversión a la RM1 no llega, la Autovía del Noroeste y el Arco Norte no avanzan", entre otras.

Lajara ha remarcado que "el Gobierno trata de forma desigual a las comunidades autónomas en función de los intereses de Sánchez". De hecho, ha apuntado, a los "independentistas catalanes les premia con cesiones, aunque sea a costa de desmantelar el Estado, pero no para el bien de los catalanes, sino para el beneficio de los partidos que le sostienen en el poder".

"Al resto de comunidades nos regala los postres y nos deja en la segunda mesa", ha dicho el 'popular', para concluir que "es asombroso ver que quien manda en Moncloa es el independentismo".