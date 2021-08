María Patiño, avergonzada tras dar el peor resultado en el test de inteligencia de 'Sálvame'

María Patiño recibió este jueves con un enorme disgusto sus resultados del test de coeficiente intelectual al que se han sometido a lo largo de esta semana los trabajadores de Sálvame. "Hasta que no mejore no me pongo delante de las cámaras", lamentó al quedar por debajo de Kiko Jiménez y Antonio Montero.

En esta prueba encubierta entre colaboradores e invitados se dieron a conocer los datos del test realizado bajo la supervisión de la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez. Así, a la espera de conocer su cifra, la presentadora de Socialité advirtió que, dependiendo de los resultados, a lo mejor no volvía al plató.

"Ha sido peor de lo que pensaba, me cuesta mucho concentrarme. Me he puesto muy nerviosa, me he puesto a llorar. Yo creo que el resultado será un horror. Ahora mismo tengo un sentimiento de angustia", confesaba.

Tras doce años negándose a hacer la prueba, el resultado al final marcó un el test marcó que posee un 101 de coeficiente, de las peores puntuaciones hasta entonces. "La media está en 100, consideramos normal entre 85 y 115. Hay factores que pueden influir en el resultado y bajar la puntuación. Se nota que hay un potencial que no se está explotando", ha justificado la psicóloga.

"No está bien. Hasta que yo no mejore esto no me pongo delante de las cámaras", protestaba, defendiendo que ha hecho el test en "las mismas condiciones" que sus compañeros.

Entre estos, cabe destacar la posición de colaboradores como Antonio Montero: se ha situado dentro de la zona media-alta de la tabla por una puntuación de 124. "Entra en lo que calificamos como muy inteligente", concretó Ana Isabel.

Kiko Jimenez, por su parte, ha obtenido 104 de capacidad, mientras que Aramís Fuster (146) y Santiago Segura (143) encabezan la lista con las dos puntuaciones más altas.

Patiño, que ahora posee una de las puntuaciones más bajas del programa según confirma El Confidencial, quedando por encima de algunas figuras como el pequeño Nicolás y Leticia Sabater, ha concluido diciendo que es "así de limitada".