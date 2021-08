Dolor abdominal, vómitos... El cirujano de Kiko Rivera cuenta en 'AR' los detalles de su intervención

Kiko Rivera anunció este jueves que debía pasar por el quirófano, desvelando horas después el motivo de su operación: los doctores tuvieron que retirarle parte de la banda gástrica que se le implantó en 2018 porque le estaba haciendo daño en el estómago. Al parecer, el artista empezó a tener notables síntomas estomacales que pusieron en alerta a los médicos.

Este viernes, El programa del verano ha entrevistado en directo a Abdul Razak, el cirujano que ha operado a Kiko Rivera. El doctor ha explicado su paciente ha sufrido una migración de la banda gástrica, es decir, "se había desplazado haciendo daño en el estómago, tanto daño que tenía vómitos y un fuerte dolor abdominal". El entrevistado ha explicado que se tomó la decisión de intervenirle porque había que cortar parte de la banda y retirarla.

El doctor ha detallado que la cirugía ha sido "mínimamente invasiva", que se ha realizado ha a través de una laparoscopia, y que la intervención duró cerca de una hora. Kiko Rivera ya ha sido dado de alta y se encuentra recuperándose en casa junto a su mujer y sus hijas. Por el momento, el Dj solo puede ingerir líquidos, aunque en menos de una semana estará recuperado por completo y podrá empezar a comer con normalidad.

Según han sabido los trabajadores de Telecinco, Irene Rosales fue la persona encargada de recogerle en el hospital y ningún otro miembro de su familia sabía que el Dj iba a ser operado. Anabel e Isa Pantoja se enteraron a través de los medios y, por ello, no le acompañaron en el hospital. Kiko ha querido agradecer por redes sociales el apoyo de su esposa y amigas con un mensaje muy especial: "No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer y mi compadre".