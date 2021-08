Bugallo ve "favorable" la evolución en Santiago y afirma que es "injusto" culpar a turistas de los contagios

Con todo, ha pedido un "mantenimiento de las medidas de prudencia" este viernes en rueda de prensa, en la que ha sostenido sus afirmaciones en los datos de la ciudad, con 191 positivos en la última semana, frente a los 340 que había en los 7 días anteriores.

Adicionalmente, ha declarado que el número de casos activos en la ciudad este viernes es de 573, 31 menos que el día anterior. Este nivel de contagios, aunque no es una buena cifra, hubiera supuesto hace 6 meses que "todo estuviera cerrado", apuntilla el alcalde.

AUMENTO DE CASOS EN JUNIO

A respecto de lo anterior, Bugallo no considera justo culpabilizar a los turistas por el aumento de casos porque la localidad "no presenta datos peores que el resto de ciudades gallegas" y ha explicado que el aumento de casos coincidió con las vacaciones escolares del 23 de junio. A partir de ese día, los casos crecen de forma exponencial, según datos expuestos por el alcalde.

Con todo, ha admitido que existen personas que no usan la mascarilla al aire libre cuando no hay distancia de seguridad -caso en el que sí es obligatorio su uso-. De esta manera, ha apuntalado que hay peregrinos que no la utilizan mientras caminan y que, al llegar a la ciudad, no la ponen "por inercia".

En esta línea, también ha declarado que no observa, de forma general, un "gran nivel de oposición" al uso de mascarilla en espacios al aire libre.