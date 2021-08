"La política social no es dar dinero a quien llega antes", replica González ante críticas al programa Mi Barrio

Así lo ha indicado con referencia a la extinta Renta Social Municipal puesta en su día en marcha por el Gobierno anterior de Foro, después de reconocer que el gasto en el programa 'Mi Barrio', de ayudas directas a personas con especial vulnerabilidad, no está resultando como esperaba el Ayuntamiento.

Dicho esto, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la ofrenda floral a Jovellanos, que se hace necesario redefinir el programa de otra manera, teniendo en cuenta las necesidades de las personas.

Ha incidido, no obstante, en que el pasado año las ayudas de emergencia crecieron "exponencialmente", de 600.000 a cuatro millones de euros, mientras que en el presente ejercicio el gasto está siendo también "muy importante".

"Hay muchas personas que necesitan el apoyo de Gijón", ha recalcado la regidora, quien ha recalcado que quizás el confundir las políticas sociales con las comerciales sea lo que está detrás del no agotamiento del dinero disponible en este programa.

A su juicio, la política social debe ajustarse a las necesidades reales de las personas y no otra cosa. Ha aclarado, eso sí, que no quiere decir esto que no haya que dar apoyo al pequeño comercio, que cuenta con una importante ayuda en el presupuesto municipal, también para su digitalización.