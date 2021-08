Turismo.-Los alojamientos rurales alcanzan hasta el 80% de ocupación en julio y esperan llegar a 100% en agosto

Según ha informado a Europa Press el representante de la junta directiva de la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur) Francisco Linares, las reservas de julio han sido "sobre todo fines de semana largo, de jueves a domingo, porque semanas completas han sido menos".

Además, ha comentado que ha habido "muchas cancelaciones de última hora por el tema del Covid, que se han suplido gracias a las listas de espera que había de grupos que han llamado y no habían encontrado sitio, por lo que se han cubierto los huecos en mayor medida", a lo que ha agregado que han sido reservas "con más personas, dentro de la legalidad", mientras que "el año pasado eran semanas completas, pero con grupos más reducidos".

En cuanto al mes de agosto, ha aseverado que "es difícil encontrar sitio en muchas zonas de Córdoba, al estar entre el 95 y 100% de ocupación, ya no solamente en fin de semana, que están al 100%, sino en semanas y quincenas que están ocupados los alojamientos rurales", por lo que están "bastante contentos", ha apuntado.

Asimismo, Linares ha indicado que en julio se ha notado la movilidad, de manera que "ha habido más diversidad de destinos, al poder ir a la playa y salir de Andalucía, algo que se ha notado un poco", si bien ha asegurado que "la gente que probó el año pasado el turismo rural en Córdoba le ha gustado mucho, ha descubierto zonas que no imaginaba que existían en Córdoba y ha visto que es un destino fantástico, seguro, saludable, sostenible, social y solidario". "Las '5S', como le llamamos", ha apostillado.

Entretanto, ha explicado que la ocupación se produce principalmente por grupos de amigos y grupos de familiares, a lo que ha agregado que el límite de ocupación con el nivel 3 de alerta sanitaria lo mantienen en el 50%, de modo que ha puntualizado que "no se puede decir que la ocupación sea completa, aunque se estaría si no hubiera límite", de hecho ha precisado que "ha habido muchos grupos a los que ha habido que decirle que no".

"CON PISCINA Y BIEN EQUIPADOS"

Respecto a las reservas, el representante de Emcotur ha explicado que "lo que más se demanda son los alojamientos con piscina y bien equipados", destacando que a la asociación pertenecen "casas de gran calidad, con buen servicio", al tiempo que ha afirmado que el año pasado la gente se quedaba en las casas rurales sin salir a conocer los alrededores, pero "este año la gente ya se mueve y quiere conocer qué es lo que hay donde está ubicada la casa", por lo que se visitan museos y sitios concretos, "además de la naturaleza, que es muy variada".

Linares, propietario de la casa rural El Coronel en El Guadiato abierta hace 20 años, ha citado que entre los sitios más demandados "siempre han estado las comarcas de la Subbética -más cercana a la costa- y el Guadalquivir, que son más conocidas y también hay muchos más extranjeros", si bien en Los Pedroches y El Guadiato, "la zona norte de Córdoba, que es la gran desconocida, los visitantes se quedan sorprendidos de la belleza que hay", por lo que "la demanda aumenta" y "todas las comarcas de la provincia están prácticamente ocupadas".

Por otra parte, ha señalado que el turista nacional supone el 80-85% de la ocupación, "en su mayoría andaluz y también extremeño", y lo restante internacional. Según ha concretado, "en la zona norte hay mucha ocupación de gente de Extremadura y también gente de Madrid", mientras que "en la más cercana a la costa el turismo internacional se nota más".

Mientras, Francisco Linares ha subrayado que "el turismo rural ha llegado para quedarse, la gente lo está conociendo y está viendo que es una opción fantástica para pasarlo fenomenal con su gente, con su familia o amigos", agregando que "ya son muchos años con el turismo rural, pero es cierto que la gente está apostando por un turismo de las '5S': saludable, seguro, sostenible, social y solidario".