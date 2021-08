Kiko Rivera desvela el motivo de su operación en el hospital

Kiko Rivera ha desvelado el motivo de la operación a la que se sometió este jueves. El Dj ha querido mantener informados a sus seguidores, quienes se mostraron muy preocupados por las inesperadas stories en las que el Dj, horas antes de la intervención, anunciaba su hospitalización. "Deseadme suerte", dijo.

El productor ha explicado este viernes que su paso por el quirófano se produjo con motivo de las molestias estomacales que sufría desde hacía tiempo. "Gracias por el trato en esta migración de banda gástrica. Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago", ha expresado.

"Comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%", ha zanjado el hijo de Isabel Pantoja en su perfil de Instagram, donde ha publicado, además, una fotografía de la la banda gástrica que le implementaron en el año 2018, y que ahora ya no le provocará más dolores.

El músico ha agradecido el apoyo de los usuarios que se han preocupado en las últimas horas por su salud, así como también ha tenido palabras para su mujer, Irene Rosales. "No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer y mi compadre @franj_sanchez".

Por su parte, Kiko Hernández ya anunció en Sálvame que la operación del rostro televisivo le serviría para solucionar un tema "leve" y "estético". Unas palabras que causaron sorpresa en el plató. Especialmente, en Anabel Pantoja, pues su primo no le había hablado de su paso por el hospital.