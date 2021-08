El Pleno aprueba una modificación de elementos del plan especial para oficinas en la esquina del puerto

En este pleno extraordinario también han salido otros dos puntos adelante. Uno de ellos, con 26 votos a favor y dos abstenciones -correspondientes a los ediles de Adelante Málaga- es el dictamen referido a propuesta de aprobación definitiva del estudiode detalle de la unidad de ejecución sistemática (UE-1) del PERIG.3 I 'Intelhorce Industrial', donde se proyecta un centro logístico.

El tercero de los puntos que ha sido aprobado por 16 votos a favor del equipo de gobierno de PP y Cs y el edil no adscrito, y 12 abstenciones, de PSOE Y Adelante Málaga, es el relativo a la propuesta del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y las sociedades propietarias del Complejo Comercial y de Ocio Plaza Mayor para una ampliación.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha defendido que estos tres puntos, aprobado este viernes también en la comisión de Urbanismo, "suponen, sin duda, un impulso a varios sectores en la ciudad; la identificación con la seguridad jurídica; la creencia en una ciudad que no para de avanzar".

"Imagen somos casi de toda España; queremos seguir siéndolo, y, sobre todo, impulsar proyectos que lleguen al ciudadano y que mejoren la calidad de vida", ha defendido.

Ha explicado en su intervención que la esquina de los muelles 1 y 2 "puede ser un centro de ocio, de recreo y turístico; puede ser una institución pública u oficina para institución pública, y desde hoy también podrá ser una oficina para una entidad de reconocido prestigio y de carácter tecnológico o de cualquier otro que desee instalarse en uno de los sitios más privilegiados de la ciudad", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que "tenemos que darnos la enhorabuena por conseguir generar talento, atraerlo y conseguir que estas empresas se instalen en Málaga". "Llevamos unos años, creo que interesantes, en la atracción de empresas. Con este tipo de iniciativas se asegura dotar de espacio para que más entidades puedan instalarse en la ciudad y seguir generando empleo de calidad", ha defendido.

De igual modo, se ha referido al segundo de los puntos aprobados en pleno, y ha recordado que "hoy en el estudio detalle 'Intelhorce Industrial' generamos el espacio logístico para que una empresa de primer orden se instale en una superficie muy cercana a donde se celebrará la Expo 2027, si tenemos el apoyo del Gobierno de España y que generará dinamismo empresarial".

Por último, sobre el tercer punto en relación con la ampliación de la zona de Plaza Mayor, ha valorado que convertirá esa zona "en el espacio comercial de 'outlet' más importante que hay en España y será en Málaga, será gracias a la aprobación de este convenio urbanístico, gracias al empuje de la ciudad y, sobre todo, por la creencia de estos inversores de que el futuro de Málaga es un futuro envidiable".

En suma, "tres puntos urgentes, por la importancia, porque no podíamos trasladarle a quien quiere invertir en la ciudad que en agosto en Málaga no seguíamos impulsando estos proyectos", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha explicado el voto favorable de formación naranja. "Málaga está acaparando cada vez más atención de los inversores, más interés de empresas que se quieren instalar aquí y, lógicamente, es necesario que las administraciones favorezcamos esta instalación, que ayudemos a que así sea", ha agregado.

A su juicio, decisiones como las tomadas este viernes son "cruciales para la economía", advirtiendo de que "flaco favor" se hace a la ciudad "si lo tomamos en cuenta con criterios sectarios o carentes de sensibilidad". "Faltan oficinas en la ciudad, espacios estratégicos y esta esquina de oro desde luego va a contar con el voto a favor de Cs".

"Votar que no es votar no al desarrollo económico de la ciudad, a la atracción de talento y generación de oportunidades", ha señalado, insistiendo en que "es necesario completar el círculo -del proyecto-, cerrarlo y dar seguridad jurídica".

PSOE Y ADELANTE MÁLAGA

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que tras escuchar la "campaña de marketing" del edil 'popular' hay que decir que "estamos aquí por los vaivenes y cambios de acera -del equipo de gobierno-, de un lado para otro en cada momento", lo que hace que en agosto "estemos aquí". "Si estamos aquí es porque no hay acuerdo ni consenso", ha advertido, lamentando que no lo hay porque "no se buscan".

"Si hay inseguridad jurídica lo normal es sentarse, buscar acuerdos y, en este caso, no ha habido la intención", ha lamentado, dejando claro que el PSOE ha mantenido su posición. "Hemos votado no en la ampliación en oficinas en el puerto porque no había fórmula de diálogo ni entendimiento, no se ha querido", ha criticado, abogando por un crecimiento de la ciudad y de oficinas "centralizado porque hay que tener modelo de ciudad". Por otro lado, ha mostrado el voto del PSOE favorable al punto dos del pleno y la abstención en el punto 3.

"Las tramitaciones que salgan adelante las que tengan que salir, con nuestra posición fijada, firme, la del PSOE, con un modelo de ciudad y no vaivenes y cambios de acera que, al final, lo que pone de manifiesto es que no hay seguridad jurídica y eso sí lo sienten los promotores e inversores", ha señalado. Al respeto, el edil de Ordenación del Territorio le ha dicho que si algo "hemos aprendido de usted es que es capaz de cambiar de opinión cada vez que se lo digan desde Madrid, que es lo que ha hecho ahora con la torre del puerto".

Por último, Pérez ha dejado caer que "este mes de agosto, además de la tramitación urbanística lo que no para es incrementar la nómina de cargos de confianza". Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado que en relación con cargos de confianza hay información en la web: "Lo tiene todo claramente y transparentemente dicho". "Ya quisiéramos que esta transparencia existiera en todas las administraciones".

Por último, la viceportavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha explicado el posicionamiento de su grupo, ya que no han votado igual. Así, en relación a la creación de oficinas en la zona del puerto se han posicionado en contra "no porque no estemos de acuerdo en dotarnos de tejido productivo, que sí, de hecho en las dos otras iniciativas hemos mantenido una abstención positiva".

A su juicio, "en Málaga hay muchas oficinas, se están construyendo edificios de oficinas en otros lugares, por tanto en esta esquina planteamos un uso cultural, un uso donde se podía aprovechar el tirón turístico de muelle 1 para potenciar Málaga, para potenciar, por ejemplo, los verdiales, el flamenco, darle cabida a los artistas malagueños, a los creadores, a la cultura, e, incluso, por qué no, ampliar el espacio del Pompidou o Museo Municipal del Patrimonio".

"Estamos ante una esquina maravillosa para dotarla de uso cultural y que fuese también un reclamo turístico", ha dicho, lo que generaría puestos de trabajo.