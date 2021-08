Grupos ambientales asturianos presentan aportaciones a la "disparatada propuesta" de revisión del Plan Forestal

Consideran los ecologistas que de implantarse estas dos medidas el Plan Forestal estaría caminando justo en la dirección contraria a lo que deberían ser sus objetivos: creación de bosques saludables y resilientes que contribuyesen a mejorar los hábitats, la biodiversidad y la seguridad ante riesgos como los incendios forestales, así como el desarrollo de una cultura forestal y un aprovechamiento maderable diversificado favoreciendo la multifuncionalidad y alternado paisajes agrarios y forestales y no monocultivos como los actualmente existentes en toda la rasa costera y que con la introducción del nitens amenazan, incluso, con extenderse al resto de la región.

"Manifestamos nuestro más rotundo rechazo a estas dos medidas, a las que nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance. No estamos en contra del eucalipto ni de su existencia. No puede ser que el 75% del aprovechamiento maderable de Asturias sea eucalipto. Debemos diversificar el sector y no solo apostar por una única especie", indican.

Añaden que este es el momento de dar un vuelco a la política forestal en nuestra región apostando por otro modelo de desarrollo forestal y no sólo plantaciones de eucaliptos con el riesgo que suponen para la biodiversidad y la propagación de incendios.