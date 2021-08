L'Ajuntament reobri al trànsit Peris i Valero després de concloure les obres

Les obres de renovació de la canonada arterial que discorre per l'avinguda de Peris i Valero ja estan concloses, un any abans d’allò que estava previst, per la qual cosa aquest divendres s’obri completament la via al trànsit rodat. En concret, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, ha invertit 3.307.551 euros en la rehabilitació de més d'un quilòmetre i mig d'aquesta important canalització, ja que d'ella depenen altres conduccions per a subministrar aigua potable a la ciutadania.

Amb aquesta intervenció es beneficien de manera directa prop de 200.000 veïns i veïnes, que són les persones que viuen als barris de Montolivet, En Corts i Malilla. No obstant això, en tractar-se d'una canonada arterial, els beneficis d'haver-la renovat són molts més, segons el consistori, perquè "enllaça amb altres conduccions per donar servici a més zones de la ciutat".

Si bé la previsió era concloure les obres d'aquest projecte de gran envergadura a la fi de l'any 2022, els treballs ja estan finalitzats. El fet que es poguera desviar el trànsit pels carrers de Maties Perelló i dels Centelles per poder aprofitar l'ample de la via de Peris i Valero ha permés accelerar de manera considerable les tasques amb afecció en la calçada.

“L'esforç titànic realitzat té els seus fruits, ja que podem concloure l'obra i obrir el pas al trànsit molt abans del que es previa. Un dels objectius des de l'inici era organitzar els equips i els mitjans dels quals disposem per acurtar els terminis. I, encara que es va generar una alternativa de pas per als vehicles, és evident que tornar a obrir una de les principals avingudes de la ciutat amb tanta antelació és una bona notícia, també per la quantitat de comerços i veïns i veïnes que viuen a l'avinguda i patien les molèsties”, ha explicat la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía.

La renovació d'aquesta canonada arterial “és de gran rellevància, ja que millora la qualitat de l'aigua en ser distribuïda a través d'una conducció nova, i també repercuteix en la pressió i el cabal que rebran ara els veïns i veïnes”, ha continuat Valía.

“La llista de beneficis és llarga”, ja que, en paraules de l’edil, “amb aquesta intervenció disminueixen les possibilitats que es produïsquen trencaments, amb el consegüent benefici en termes d'estalvi d'aigua en minimitzar el risc de fugues i estalvi econòmic, ja que les renovacions preventives són sempre molt més econòmiques que les reparacions urgents”.