La incidència de la Comunitat Valenciana continua el seu descens amb 532,27 casos per cada 100.000 habitants

La incidència acumulada a 14 dies en la Comunitat Valenciana ha descendit de nou aquest dijous fins als 532,27 casos per cada 100.000 habitants, 20 punts menys que ahir i 61 punts per davall de l'índex del dilluns. D'aquesta manera, se situa a 82,11 punts de la mitjana nacional (614,88), segons les dades del Ministeri de Sanitat.

Per grups d'edat, el d'entre 20 i 29 anys torna a ser el de major incidència, amb 1.262,48, seguit de prop pel tram de 12-19 anys, amb 1.260,45 casos.

Respecte als de trenta anys, la IA és de 675,75, i els menors d'11 anys tenen una incidència de 544,57. La de 40-49 se situa en 348,06, la de 50-59 en 286,44, la de 60-69 en 221,27, la de 70-79 en 156,90 i la dels majors de 80 anys en 172,49.

Així mateix, la taxa de positivitat en la Comunitat Valenciana se situa aquest dijous en el 17,05%, més de dos punts per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes de 14,90%

El 15,51% d'UCI ocupades

Quant a la situació dels hospitals valencians, hi ha 677 persones ingressades per coronavirus, 21 menys que ahir, el que suposa un 6,20% del total de llits ocupats. Hi ha 119 llits UCI ocupats, quatre menys que en l'anterior actualització, el 15,51% de les totals.

En les últimes 24 hores, un total de 85 persones han ingressat als hospitals de la Comunitat i han rebut l'alta altres 105, d'acord amb les dades del departament de Carolina Darias.