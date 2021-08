Sofía celebra sus 'bodas de plata' en 'Pasapalabra': "Lo mejor de salir en la tele es que mi hija me defiende en redes"

Sofía sigue con paso firme en su paso por Pasapalabra y este jueves alcanzó su programa número veinticinco en el concurso de Antena 3 (donde ya ha acumulado 19.200 euros), y volvió a enfrentarse a Marco Antonio, que superó La Silla Azul.

"Has alcanzado tus 'bodas de plata', veinticinco programas contigo", destacó Roberto Leal. "Qué bonito número, y el del dinero ganado también", la concursante, que le preguntó al presentador si podía contar una anécdota de su paso por el concurso.

"Una de las cosas que más ilusión me ha hecho de salir en la televisión ha sido que mi hija, que vive en Londres, me defiende en redes sociales. Llegó a Madrid y le contaron sus amigos que en Twitter estaban alborotados por mi paso por Pasapalabra", comentó la vasca.

Continuó contando que "mi hija se encontró con un troll y le dijo que me dejara en paz porque era su madre. Nunca la he visto tan brava defendiéndome y me encantó, fue una experiencia...".

"Al final los troll son divertidos, no hay que hacerles caso, pero te dan un poquito de vidilla", comentó Leal, pero la concursante le rectificó: "Prefiero no tener contacto con ellos", respondió Sofía antes de comenzar a jugar.