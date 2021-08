Tu horóscopo diario: viernes 6 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te sentirás mucho más en consonancia con lo que te rodea y vas a poder disfrutar de algún acontecimiento cultural al aire libre o cualquier espectáculo que te transmite belleza y bienestar. Olvidas todo eso que te molesta o te pone triste, ahora ya no lo hará más.

Tauro

Organizarse es fundamental para que lo que quieres hacer hoy salga perfectamente. Si es un viaje o una excursión o conocer algo nuevo, no dejarás ningún detalle sin preparar. Alguien te da, además, una oportunidad afectiva que no esperabas.

Géminis

Te das una tregua en un asunto en el que llevas volcadas muchas horas de esfuerzo y trabajo y haces bien en salir a respirar. Ese lugar que abres mentalmente, te traerá, además, un rato de bienestar y relajación. No debes de preocuparte de más.

Cáncer

Es muy posible que hoy tengas que dar una explicación en el trabajo, ante los jefes. Pero lo expondrás con la suficiente claridad para que se vean tus intenciones. Será todo bien recibido y después podrás seguir con toda tranquilidad. Mantén la calma.

Leo

Te extrañará el comportamiento de alguien a quien conoces de hace mucho tiempo, pero debes dejar que se exprese y haga lo que le apetezca. Las personas pueden cambiar y tomar otros rumbos que no son los tuyos, pero son igual de válidos.

Virgo

Tendrás deseos de estar en tu mundo más íntimo y espiritual y que nadie entre en él. Es más, es posible que te de pereza si alguien te ofrece un plan de ocio y diversión fuera de casa y lo rechazarás para la sorpresa de esa o esas personas. Pero harás bien.

Libra

Hay cambios en la pareja y estás notando ciertas actitudes que no son lo que esperabas, pero ten en cuenta que hay que dejar espacio alrededor de todo el mundo y no presionar. Date una tregua en esa sensación negativa que puede ser solo pasajera.

Escorpio

Lo que hoy vas a sentir es una fuerza interior que te hará sentir bien con todo lo que hagas, ya sea algo muy casero o por el contrario algo más lúdico y festivo fuera de casa. En cualquier caso estarás con los sentidos preparados para disfrutar.

Sagitario

No tengas ninguna duda en acudir a alguien experto si ves que no controlas una situación física y te parece que tienes algún problema. Así comprobarás que no te sucede nada grave y que realmente lo que necesitas son emociones positivas.

Capricornio

Aprovecha el tiempo libre o de vacaciones para estar pendiente de todo lo relacionado con el cuidado físico y con la imagen. Te gustará cambiarla y comprar algo de ropa nueva, eso te hará sentir muy bien, con aire renovado.

Acuario

Te vas a centrar hoy en lo material, ya que debes de atender a un pago que necesitas para seguir en algo relacionado con el futuro. Es posible que eso implique tener que pedir una ayuda o buscar una solución intermedia. Intenta respirar hondo.

Piscis

Buscas una renovación profunda en varios aspectos vitales, pero especialmente en los más espirituales. Cambiarás cosas importantes por otras que no lo son y en ese proceso te darás cuenta de que puedes hacer mucha más cosas de las que crees para mejorar tu vida.