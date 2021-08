A FONDO | La tercera dosis: la OMS pide esperar, pero algunos países ya avanzan con ella y las farmacéuticas la aconsejan

El debate en torno a la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 continúa generando incógnitas sobre la conveniencia o no de inocularla. Con 4.000 millones de vacunas administradas en todo el mundo, según datos de la OMS, más del 80% de las inoculaciones han sido en países de ingresos altos o medios, con lo que hay países que aún no han alcanzado ni el 10% de su población vacunada.

Mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población y Estados Unidos a cerca del 70 %, sólo el 2 % de los habitantes de Africa tienen la pauta de vacunación completa y el 5 % ha recibido una dosis. Al debate se suma el efecto que podría tener sobre la vacunación la variante Delta, que ya es la dominante en varios países. Por su parte, las farmacéuticas apuestan por esa dosis de refuerzo.

¿Qué países han anunciado ya la tercera dosis?

La Comisión Europea fijó su posición este jueves sobre la tercera dosis: la decisión compete a cada país de la UE. No obstante, sugirió a los Estados miembros que se tengan en cuenta las evidencias científicas al respecto, en línea con lo que aconseja la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Alemania fue uno de los primeros países comunitarios en anunciar su intención de administrar esta dosis de refuerzo. Gracias a un acuerdo entre el Gobierno federal y los regionales, previsiblemente en septiembre se abrirá turno para la tercera dosis en los grupos vulnerables, por razones de edad u otros motivos.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció también este jueves que el país se prepara para administrar su tercera dosis, y puntualizó que, si bien "será necesaria, con toda seguridad", no será "para todo el mundo de forma inmediata", sino que se destinará a los más "ancianos y más frágiles". Asimismo, Macron también justificó la doctrina científica que recomienda esa dosis de recuerdo para las personas inmunodeprimidas.

Fuera de la UE, Reino Unido también mostró su intención de suministrar la tercera dosis a los mayores de 50 años y a las personas vulnerables a partir del mes de septiembre. El Ejecutivo británico anunció que quería ofrecer este refuerzo a unos 32 millones de británicos.

En Israel, desde el domingo ya se administra la tercera dosis a los mayores de 60 años y ya se ha inoculado a más de 260.000 personas con esta inyección adicional. El primer ministro israelí, Naftali Benet, animó este jueves a las personas englobadas en este grupo etario a vacunarse, alegando que quien sea mayor de 60 y aún no haya recibido la tercera dosis "es seis veces más susceptible a enfermedades graves y, Dios no lo quiera, a la muerte", manifestó.

¿Qué piensa Sanidad al respecto?

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, se pronunció el pasado lunes 26 de julio sobre este asunto, y alegó que es necesario reunir “mayor evidencia científica” antes de concretar “cuándo, pero sobre todo, el a quién” se le administrará esta dosis de recuerdo.

Días antes, concretamente el viernes anterior, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que “todo apunta” a que su departamento inoculará una “tercera dosis de refuerzo”, pero tampoco concretó cuándo.

Quien sí se ha manifestado recientemente al respecto dentro del Ejecutivo ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha defendido este jueves que la pandemia del coronavirus "solo será vencida cuando se extienda la vacunación a todos los países", respondiendo así a la petición de la OMS sobre la moratoria a la tercera dosis por parte de algunos países.

Además, ha manifestado que desde el principio de la pandemia, el Gobierno y las Comunidades Autónomas "siempre" han seguido las indicaciones del mundo científico, los expertos sanitarios y los organismos supranacionales "que marcan el paso a los nacionales, y seguirá siendo así".

La patronal de las residencias de mayores CEAPs pidió, por su parte, esta semana en una carta dirigida al Gobierno que se haga un estudio de inmunidad y que se administre “si es necesaria la tercera dosis”. Además, insiste en que “no se ponga por ponerla”, sino si se demuestra efectiva.

¿Qué dice la OMS?

La OMS pidió este miércoles una moratoria global a las terceras dosis de refuerzo ante la decisión de varios países de incorporar este extra a sus correspondientes estrategias de vacunación. Es esta línea, la organización insta a estos Estados a que lo aplacen hasta el mes de septiembre para conseguir inmunizar a, al menos, el 10% de la población de cada país.

"Entendemos la preocupación de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante delta”, explicó durante una comparecencia el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sin embargo, desde la organización muestran su preocupación por aquellas personas que son más vulnerables y que están en mayor riesgo de contraer una enfermedad severa, y a quienes consideran que se debe de dar prioridad.

¿Son efectivas dos dosis para combatir la variante Delta?

Todavía no hay una evidencia científica suficiente para respaldar esta tercera dosis, para lo cual son imprescindibles más estudios. "Aún no hay evidencias de la necesidad de una tercera dosis de refuerzo en la población general", explica Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), en declaraciones a EFE. Sola considera necesario hacer un seguimiento epidemiológico de reinfecciones, "lo que indicaría que la inmunidad se ha reducido lo suficiente como para no proteger".

La viróloga Inmaculada Casas coincide con Sola en que si fuera necesaria una dosis de refuerzo sería para aquellas personas que presenten "una respuesta baja o nula de anticuerpos posvacuna". Casas, responsable del Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe del Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, subraya que para administrarla habría que hacer estudios poblacionales con el fin de conocer la respuesta inmune tras la pauta completa de dos dosis -en la mayoría de vacunas- y la persistencia de los anticuerpos generados a lo largo del tiempo.

Por su parte, Sola, inmersa en uno de los proyectos de vacuna covid española, indica que la dosis de refuerzo podría ser necesaria en personas inmunocomprometidas que no responden bien a las vacunas y en mayores, aunque "todavía no hay certeza de que sea necesaria".

Además, un estudio publicado en Nature a principios de julio revelaba que una sola dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca no es suficiente para generar una respuesta inmune a la variante Delta en las personas que la han recibido, pero tras la inoculación de dos dosis, sí se consigue una "respuesta neutralizante en el 95% de los individuos", según los resultados de esta investigación.

¿Qué dicen las farmacéuticas?

La farmacéutica estadounidense Moderna manifestó este jueves que considera que será necesaria una tercera dosis de su vacuna antes de final de año debido al probable incremento de contagios provocado por la variante Delta. "Creemos que un refuerzo (dosis 3) probablemente será necesario este otoño (hemisferio norte), particularmente debido a delta", señaló la empresa.

Moderna, que según informó este jueves, ingresó 5.900 millones de dólares gracias a la venta de su vacuna contra la covid-19, tiene aún en estudio esa tercera dosis, que fue ofrecida con una cantidad de producto de 50 microgramos a un grupo de pacientes seis meses después de recibir la segunda dosis. Según los primeros datos, los niveles de anticuerpos neutralizadores de covid-19 "habían disminuido de forma significativa antes del refuerzo pasados unos seis meses" en los pacientes, explica la empresa.

Por su parte, la farmacéutica Pfizer anunció a principios de julio que pediría autorización a las autoridades de medicamentos estadounidense y europea para que se inyecte una tercera dosis de refuerzo de su vacuna. La EMA consideró "demasiado pronto para confirmar" si se necesita, porque "no hay suficientes datos" para calcular la duración real de la protección. No obstante, Pfizer tiene también una prueba en curso de la vacuna de refuerzo y asegura que ve "datos alentadores".