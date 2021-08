Sólo 16 ayuntamientos de los 313 de Galicia no han notificado contagios por covid-19 en los últimos 14 días

Estos son algunos de los datos que recoge el boletín del Diario Oficial de Galicia publicado este jueves en el que se detallan las medidas tomadas por el comité clínico respecto a la covid-19, que entrarán en vigor el 7 de agosto y que se mantendrán hasta el día 21.

Tal y como consta en el informe técnico recogido en el DOG, el número reproductivo instantáneo, que indica el número de contagios originados por un caso activo, está por debajo del 1, lo que indica una merma en la transmisión de la infección. Todas las áreas están por debajo del 1, excepto la de A Coruña, que está en el 1.

Respecto a la tasa de incidencia a 14 días, el global de Galicia, está en los 602 casos por cien mil habitantes y todas las áreas sanitarias presentan tasas a 14 días superiores a los 450 casos por100.000 habitantes.

En cuanto a la situación de las áreas sanitarias, las tasas a 14 días de las áreas están entre los 469,17 casos por 100.000 habitantes de Santiago y los 825,83 de Pontevedra, aunque han disminuido en las áreas de Vigo, Ourense y Pontevedra.

TASA DE POSITIVIDAD Y VARIANTES

Tal y como ha apuntado Sandidade, entre el 20 y el 26 de julio se realizaron 82.981 pruebas diagnósticas de infección activapor el virus SARS- CoV-2 -52.501 PCR y 30.480 test de antígenos- con un porcentaje de positividad a siete días del 12,51%, lo que supone un aumento del 16 % respecto al del 13 y el 19 de julio, que era del 7,59%.

En lo que respecta a las variantes de la covid-19, la variante Delta es la más habitual y la prevalencia de la Alfa sigue disminuyendo. Que la variante Delta tenga una mayor transmisibilidad explica, entre otros posibles motivos, el alta incidencia, según ha puntualizado la Consellería.

Así, en la semana del 19 al 25 de julio -semana 29-, el porcentaje de positividad para la posible variante Alfa fue de un 28 % y para la Delta fue del 69 %. Hasta la semana 29 incluida, de las variantes de preocupación se identificaron: 908 casos de la variante Alfa con secuenciación completa; de la variante Beta, 31; de la variante Gamma, 82 casos; de la variante Delta, 265 casos.

Se tiene constancia, además, de 4 muestras con la variante Eta; 9 muestras con la variante Iota; 19 muestras con la varianteLambda; y 23 muestras con variante B.1.621.

El informe concluye que, según los datos recabados, la tasa de incidencia disminuye a 7 días y sigue aumentando la de a 14 días y que la tendencia muestra un nuevo cambio hacia el descenso. La información del modelo de predicción manejado por la Xunta indica que la incidencia va a disminuir tanto a 7 como la 14 días.

CARGA ASISTENCIAL Y TASAS AJUSTADAS

Por otra parte, Sanidade ha destacado que dos tercios de los casos se dan entre los 15 y los 39 años de edad y que existe un menor riesgo de padecer la enfermedad grave en esas franjas de edad. Así, la carga asistencial hospitalaria es de 3,2 y 0,6 ingresos por 100.000 habitantes en hospitalización de agudos y en unidades de críticos, respectivamente, "a pesar de las tasas de incidencia elevadas que se están observando".

NIVELES DE RESTRICCIONES

Además del informe técnico, el DOG de este jueves también recoge los diferentes niveles de restricciones y los ayuntamientos que pasan a estar en cada uno, que entrarán en vigor el 7 de agosto y estarán activas hasta el día 21.

Así, permanecen en el nivel máximo los ayuntamientos de Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, O Grove y Sanxenxo.

En nivel alto se encuentran, Boiro, Cambados y O Barco de Valdeorras: así como las siete ciudades gallegas -Ourense, A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra y Vigo-, y otros 55 municipios: A Pobra do Caramiñal, Ames, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo, Ortigueira, A Laracha, Betanzos, Sada, Padrón, Teo, Cee, Pontedeume, Chantada, Monforte de Lemos, Verín, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña, Mos, Ponte Caldelas, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Melide, Carballo, Fisterra, Oleiros, Ribeira, Cervo, Ribadeo, Avión, Barbadás, O Carballiño, A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Gondomar, Nigrán, O Rosal, Barro, Portas, Valga, Vilaboa, Salvaterra de Miño, Tui, Xove y Palas de Rei.

En el caso de las localidades en nivel máximo de limitaciones, con ocio nocturno cerrado, exigirán certificados covid-19 para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo estará limitado al 30% y al 50% en exteriores -de acceso libre-. Las reuniones estarán prohibidas entre no convivientes entre la 1,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Los municipios en nivel alto también cierran sus locales de ocio nocturno y exigirán certificado covid-19 para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo estará limitado al 50%, igual que los exteriores -de acceso libre-. Las reuniones estarán prohibidas entre no convivientes entre la 1,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Por otro lado, en nivel medio aparecen Beariz, Boborás, Caldas de Reis, Maceda, Mondoñedo, Oroso, Pereiro de Aguiar, Pontecesures, Sarria, Silleda, Vilalba, Vilamartín de Valdeorras, Vimianzo, Bergondo, A Capela, Carnota, Cedeira, Corcubión, Coristanco, Curtis, Narón, Outes, Rianxo, Celanova, Coles, Monterrei, Pobra de Trives, Riós, A Rúa, Arbo, Cangas, A Lama, Ponteareas, As Neves, As Pontes, Arzúa, Tomiño, Ribadumia, Boqueixón, Laxe, Miño, Muxía, Oza-Cesuras, Neda, Touro, Tordoia, Cospeito, Outeiro de Rei, Xinzo de Limia, Catoira, Cuntis, Mondariz, Salceda de Caselas y Esgos.

Los vecinos de ayuntamientos de nivel medio dispondrán de locales de hostelería, sin certificados covid-19, al 50% de su capacidad -tanto en interior como en terrazas-. Donde sí necesitarán certificados es para el ocio nocturno, que abre hasta las 3,00 horas. Además, las reuniones de no convivientes entre las 3,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada están prohibidas, mientras que durante el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

El resto de ayuntamientos se mantienen en nivel medio-bajo, donde contarán con la hostelería con un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados COVID; mientras que el ocio nocturno abre hasta las 3,00 horas, con la obligatoriedad de presentar certificados. Las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada están prohibidas, y para el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

ATRACCIONES DE FERIA

Sanidade establece una excepción para la celebración de eventos en establecimientos de restauración durante el 7 y el 8 de agosto, siempre y cuando se hubiesen convocado antes del día 6, y para los que no seránaplicables las limitaciones consecuencia de la elevación del nivel de restricción.

El boletín incluye además una modificación en los artículos relacionados con las atracciones de feria que, aunque permanecen prohibidas para los ayuntamientos en nivel máximo, sí estarán permitidas en los niveles alto, medio y medio-bajo, siempre y cuando se respeten las medidas higiénicas y la distancia de seguridad. En los casos en los que, por su configuración, no pueda garantizarse la distancia interpersonal -que no aplica para convivientes-, el aforo disponible será del 50%, también para los hinchables. Las piscinas de bolas no están permitidas.