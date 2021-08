Aurah Ruiz anuncia su reconciliación con Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz ha hablado, una vez más, sobre su situación con Jesé Rodríguez. Y es que, después de que la canaria decidiera romper su relación el pasado mes de julio ante los rumores de una nueva infidelidad, ahora ha anunciado que ambos se han reconciliado.

La joven ha explicado este jueves a través de su canal de Mtmad, Original Aurah, que los altibajos con el deportista le han hecho sentirse "sobrepasada". Por ello, después de muchas dudas, ha decidido cambiar el rumbo de su relación.

La exconcursante de La casa fuerte está trabajando en mejorar su vínculo con Rodríguez: "Estoy contenta de que mi hijo pueda estar con mi padre y con sus hermanos. Todo esto es por el bien del niño y tenemos comunicación diaria".

De esta manera, la influencer también ha aclarado que está "conociendo a gente", aunque sigue callando algunos rumores que llegan a sus oídos.

Ante su silencio por sus perfiles, ha decidido aclarar a sus seguidores: "Estoy muy callada en Instagram porque he optado por que, cada vez que me pase algo, lo voy a hablar públicamente por este canal y no por mis redes".