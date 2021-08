Escrivá ve con buenos ojos el impuesto a las rentas altas de Madrid que pidió Puig: "Tiene mucho recorrido"

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró este jueves favorable a la sugerencia del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad. "Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido", defendió Escrivá.

Así se pronunció el ministro después de reunirse este jueves con Puig en València, unas semanas después de que el mandatario autonómico plantease que "podría ser una opción" crear un impuesto estatal específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid, debido a que es en esa región donde se concentran la mayor parte de las mismas. Puig, entonces, justificó su idea denunciando que la Comunidad de Madrid ejerce, a su juicio, una "competencia desleal" contra el resto de comunidades. Y, aunque posteriormente matizó que no había estudiado suficientemente ese planteamiento para hacer una propuesta concreta, el Gobierno madrileño respondió acusándole de "incompetencia".

No obstante, Puig recibió este jueves el apoyo de un Escrivá que aseguró que los países avanzan "claramente" en evitar la competencia fiscal entre sus territorios y en tener bases tributarias sólidas. "No tiene mucho sentido que, a nivel autonómico, en España estemos recorriendo el camino contrario", sostuvo Escrivá. Y, por ello, el ministro aseguró que es necesario abordar este asunto, aunque hasta ahora el Gobierno se había mostrado proclive únicamente a armonizar impuestos como el de patrimonio para evitar que pueda bonificarse al 100%, como ocurre en Madrid, donde en la práctica esta tasa no se paga.

Tras recibir el apoyo de Escrivá, Puig aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron ambos que coincide "absolutamente" con el ministro, y volvió a insistir en que no tiene ningún sentido que haya dumping fiscal en España mientras otros países desarrollados tratan de establecer un "suelo fiscal" para todas sus regiones. Por tanto, el president valenciano afirmó que, a su juicio, es positivo todo lo que contribuya a garantizar la igualdad desde los españoles "desde la singularidad territorial". "Los regalos fiscales siempre acaba pagándolos alguien", resaltó Puig.