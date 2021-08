Soraya Arnelas explica, tras muchas dudas, por qué se vacunará estando embarazada

Soraya Arnelas, embarazada de 26 semanas de su segunda hija con Miguel Ángel Herrera, ha comunicado en redes que, finalmente, va a vacunarse antes del parto. La cantante expresaba tiempo atrás su intención de esperar a dar a luz para no “poner en riesgo” la salud de su bebé, y ha rectificado "para no pasar por percances y sustos en caso de coger el coronavirus".

La exconcursante de Operación Triunfo aclaraba entonces que se había informado y no le importaba esperar a noviembre, cuando tenga a su hija Olivia, para vacunarse contra el Covid-19. “Me quedan tres meses y medio para tenerla, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo, aunque me digan que es seguro”, añadía.

No obstante, después de acudir a una cita rutinaria con su ginecólogo, recapacitó sobre su decisión y lo ha compartido en su Instagram: “Cada vez hay más estudios y más pruebas de que la vacuna es necesaria".

"Para no pasar por percances y sustos en caso de coger el coronavirus, porque ya os comenté que yo ya lo pasé, me ha recomendado que me la ponga. Así que por recomendación médica lo voy a hacer”, ha concretado a sus seguidores.

Soraya también se ha dirigido a las críticas que le llovieron tras comunicar la decisión que había tomado al principio: "Os dije que yo no era negacionista, que si tenía que hacerlo lo iba a hacer, siempre y cuando mi médico me lo recomendara, no la gente de las redes sociales".

“Lo único, sí que es verdad, que como estoy de 26 semanas, me comentan que trate de separarla con la vacuna de la tosferina, así que nada, toca mirar calendarios y ya está", ha añadido.

Ha insistido en la importancia de consultar al doctor de cada cual y hacer caso omiso a las teorías que hacen eco en las redes: "Lo importante es fiarse del que a uno le lleva, y si el mío lo dice, pues hay que hacerlo". Dando el tema por zanjado, ha añadido que no quiere hablar más de la vacuna: "Por dios, que estoy muy cansada”.