El 64,5% dels valencians majors d'edat ja han rebut la pauta completa de la vacuna

El 64,5% dels valencians han rebut ja la pauta completa de la vacuna enfront del coronavirus, la qual cosa, per al president, Ximo Puig, suposa que es podrà avançar l'objectiu que el 70% de la població tinga les dues dosis abans de la tercera setmana d'agost.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una compareixença aquest dijous en Les Corts, on ha destacat l'avanç en la vacunació de la franja de 20 a 29 anys.

Puig també ha avançat que la comissió interdepartamental es reunirà a la fi de la pròxima setmana per a decidir les noves mesures. Les actuals vencen el 16 d'agost.

Respecte a la pandèmia, Puig ha indicat que la Comunitat Valenciana es troba en una situació d'estabilització a la baixa, i que les xifres permeten parlar "a poc a poc d'una consolidació" d'aquesta situació. "També hi ha menys persones als hospitals, però la pandèmia continua estant ací. No podem confiar en absolut, cal continuar sent exigent en les mesures", ha remarcat.