Omar Sánchez y Anabel Pantoja celebrarán su boda el próximo mes de septiembre, fecha que se ha pospuesto en hasta dos ocasiones. El enlace entre la sobrina de Isabel Pantoja y el exconcursante de Supervivientes no ha quedado exento de polémica, y es que el conflicto de la familia Pantoja deja abierta la incógnita de quiénes asistirán a la boda. Parece que Kiko Rivera y su madre no quieren verse las caras, lo que ha puesto en una situación delicada a Anabel.

Otro frente abierto es la posible invitación de Alejandro Albalá que aún no se sabe si finalmente será invitado a la boda de su gran amigo, Omar. Ambos se conocieron en Supervivientes y, desde el principio, entablaron una estrecha amistad, no obstante, parece que la familia de la novia no quiere verlo en la ceremonia, teniendo en cuenta su pasado amoroso con Isa Pantoja.

Albalá estuvo casado con la prima de la novia y parece que esto impide que Omar pueda invitar a su gran apoyo de la isla. Anabel Pantoja ya anunció en Sálvame que no tiene pensado invitar al exsuperviviente, por respeto a su prima y a su actual pareja. Además, parece que las declaraciones que ha hecho en algunos platós de Telecinco en contra de Isabel Pantoja tampoco le han gustado a la colaboradora.

A pesar de su pasado, parece que Isa Pantoja no tiene ningún problema con su exmarido al que ha calificado públicamente como "un buen chico". Asimismo, Alejandro Albalá entabló una buena relación con su excuñado Kiko Rivera durante su participación en GH DÚO, el cual lo ha apoyado en redes sociales durante su participación en Supervivientes.

Este jueves, el ex de Sofía Suescun ha visitado el plató de El programa del verano donde los colaboradores le han preguntado sobre el conflicto entre la tonadillera y Kiko Rivera; y él se ha posicionado del lado del Dj. "Por cierto, Omar y Kiko... A esa boda tienes que ir, tienes dos votos ahí", ha comentado Miguel Ángel Nicolás. "El único que al final no quiere que vaya yo creo que es Asraf y no es ni de la familia", ha contestado con un todo irónico el invitado haciendo referencia a la pareja de Isa P.