Angela Dobrowolski ha reaparecido este jueves en televisión. La exmujer de Josep María Mainat ha visitado el plató de El programa del verano donde ha denunciado haber sido supuestamente víctima de maltrato por parte de su ya ex marido. Además, la invitada ha hablado del acuerdo económico al que ha llegado con su expareja y de las ganas que tiene de poder volver a ver a sus hijos.

"Hemos llegado a una situación en la que en vez de estar 40.000 euros endeudada, estoy 10.000 euros endeudada, sin embargo, no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida estupenda. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso yo insistí en un contrato matrimonial", ha explicado Dobrowoski.

La invitada ha acusado al productor de televisión de poner una denuncia falsa contra ella y ha defendido que en ningún momento quiso quitarle la vida a su marido. "Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos", ha añadido.

Asimismo, Angela ha denunciado también a su marido de haberla maltratado y se ha defendido, así, de las acusaciones de violencia por parte del productor: "Josep María Mainat no es víctima, es un maltratador". La alemana ha explicado que ella interpuso dos denuncias por violencia de género, pero que una de ellas se ha archivado, pero ha insinuado que va ha recurrir para demostrar la culpabilidad de su ex marido: "Es un asunto para mí personalmente muy importante, porque es la causa principal".

La exmujer del productor ha defendido que la historia vendida por Mainat y los medios no es real. No obstante, ha reconocido la existencia de un episodio violento por su parte, hecho que ella ya puso en conocimiento de los Mossos d'Esquadra. "Le tiré un bote de mermelada", ha comentado. Angela ha denunciado que esta confesión no haya servido para que se valore su sinceridad en otras causas que ha calificado de injustas.

Angela Dobrowolski, exmujer de Mainat, por primera vez en televisión tras su divorcio #PdV5A https://t.co/Ld6zYgO9fd — El programa del verano (@elprogramadear) August 5, 2021

Respecto a la custodia de los hijos que tienen la pareja en común parece que de momento no ha habido acuerdo, algo que ha lamentado su madre en directo: "Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí... No hay acuerdo y no lo veo probable porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho. La separación de mis hijos todavía durará".