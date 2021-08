El PP exige que se ejecuten las obras del Puente de Godán por la vía de urgencia

El diputado Álvaro Queipo ha asegurado que la reparación del puente podría realizarse en un par de meses "si hay voluntad política y se ponen los medios adecuados", ya que al ser una obra que no ha cumplido aún una década, se inauguró en marzo de 2012, no sería necesario encargar nuevos estudios del terreno "a no ser que lo que se busque sea alargar los plazos para justificar los retrasos".

Queipo pide además que se depuren responsabilidades técnicas "porque lo que está pasando con la A-63 es inaudito en la red de carreteras del Estado" y se pregunta porque no se actuó en esta infraestructura si ya se conocía que estaba seriamente dañada en paralelo a la intervención del bypass por el argayo de Casazorrina.

"En esos tres meses podría haberse solucionado este nuevo contratiempo y no seguir penalizando a los habitantes del Suroccidente", añadió Queipo.

Para el parlamentario del PP "alguien debería responder por este nuevo corte en las comunicaciones del Suroccidente porque estamos hablando de enormes perdidas económicas para la zona", que añade que no es de recibo que un puente con menos de diez años presente graves deficiencias estructurales.

"Vemos una vez más la falta de compromiso del Gobierno central con Asturias y lamentamos que la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, actúe con semejante falta de sensibilidad y seriedad cuando se refiere a estas obras. No es un tema trivial y por eso la falta de previsión y organización es inaudita", concluye Queipo.