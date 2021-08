Jennifer Aniston se planta contra los antivacunas: "He sacado de mi vida a personas que se negaron a vacunarse"

Jennifer Aniston lo tiene claro: quien rechace la vacuna, quedará fuera de su vida. Así lo ha explicado en su entrevista con la revista estadounidense InStyle, donde ha hablado sobre cómo ha vivido la pandemia de la Covid-19.

La actriz, conocida por sus numerosos papeles en la pequeña y gran pantalla, así como por dar vida al personaje de Rachel en Friends, ha criticado duramente la actitud de quienes niegan los efectos del coronavirus.

La intérprete californiana, de 52 años, ha sido rotunda a la hora de opinar sobre el "gran número de personas que son antivacunas o que simplemente no escuchan los hechos": "He sacado a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no quisieron revelar [si habían sido vacunadas o no], y es lamentable".

La artista ha admitido que, en ocasiones, ha tenido que dejar de escuchar o leer las noticias debido a la preocupación que le genera la enfermedad. Eso sí, es consciente de que debe ser responsable. "Todos hemos pasado por la fatiga informativa, por la fatiga del pánico...", ha comentado al respecto.

"Esperábamos que algún día nos íbamos a despertar escuchando algo esperanzador y todo lo que obteníamos era más locura", ha valorado. Y es que, aunque "todos tienen derecho a tener su propia opinión", considera que la ciudadanía tiene que ser empática, paciente y responsable, plantándose así contra las explicaciones de los negacionistas, las cuales "están basadas solo en el miedo o en la propaganda".