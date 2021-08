La casa consistorial de València rep la visita de prop de 800.000 persones des de 2015

Un total de 779.575 persones han visitat l’Ajuntament de València des que la institució obrira les seues portes a la ciutadania en 2015. Es tracta d’una xifra que s’acosta als 801.543 habitants que té la ciutat, segons l’anuari estadístic municipal de 2020. De fet, la Casa Consistorial, que està declarada com a Bé de Rellevància Local (BRL) s’ha confirmat com un dels recursos turístics de València i des de la seua reobertura el passat 7 de juny, ha sumat 11.708 persones més.

En total, durant el mes de juny van visitar l’Ajuntament 3.909 persones i 7.169 durant el mes de juliol. Aquestes xifres, sumades a les registrades abans de la pandèmia, abasten els 779.575 visitants, entre residents i turistes, que han visitat la casa consistorial des de la seua obertura al públic.

La infraestructura està disponible des de les 8 a les 14.45 hores del matí de dilluns a divendres. Tot i que l’horari s’estén al llarg de tot el matí, la majoria de les visites es concentren en la franja que va de les 11 a les 14 hores del migdia. També s’observa un progressiu increment de les visites setmana a setmana des de la reobertura després de la pandèmia. Així, al llarg del mes de juliol, les visites han anat augmentant de forma progressiva.

Els visitants de la Casa Consistorial poden gaudir del balcó municipal, l’escalinata, l’Hemicicle, el Saló de Cristall i, a partir de les nou, el Museu Històric Municipal.

Com a novetat d’enguany, les persones que s’acosten fins a les dependències consistorials podran veure també una maqueta de la façana principal de l'Ajuntament a escala 1:50 instal·lada a l’escalinata d’accés al primer pis. Construïda l’any 1982, aquesta reproducció de l’edifici municipal és obra del maquetista i modelista Antonio Sanjuán en col·laboració amb Juan Martínez.

A més, dimarts i divendres hi ha visites guiades gratuïtes al Museu Històric Municipal a les 11, les 12 i les 13 hores. Els visitants poden gaudir d’un recorregut de trenta minuts en què un guia explica els tresors que conté el Museu, des de la Senyera al Penó de la Conquesta, l’escut i l’espasa de Jaume I o les claus de la ciutat de diferents èpoques, entre d’altres peces històriques. No és necessari reservar per gaudir de la visita guiada.

El recinte

L’Ajuntament de València ocupa una illa de més de 6.000 metres quadrats i està declarat Bé de Rellevància Local de la ciutat. Integra l’antiga Casa de l’Ensenyança a la qual se li van afegir importants modificacions a primers del segle XX. La façana principal que recau a la plaça de l’Ajuntament és obra dels arquitectes Francisco Mora i Carlos Carbonell.